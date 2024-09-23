中年好聲音3｜高菲天籟女聲技驚四座　周國豐勁驚訝竟然是男生

《中年好聲音3》昨日（22日）繼續播出大灣區的參賽者的表演，節目由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、巫啟賢和曾路得。新馬賽區比賽早前已經圓美落幕，現在就輪到大灣區賽區開始比賽，今集有10位參賽者登場，當中46歲的高菲歌唱實力不容忽視。

《中年好聲音3》大灣區賽區開始比賽，今集有10位參賽者登場。(節目截圖)

當中46歲的高菲歌唱實力不容忽視。(節目截圖)

高菲報稱是自由工作者，一出場就唱出《祝福》技驚四座，原來高菲是一位男生，最特別的是他擁有一把天籟女聲。高菲留在一頭長髮，難怪評判都以為他是一位女生，最後他「五燈通過」。

高菲報稱是自由工作者，一出場就唱出《祝福》技驚四座。(節目截圖)

原來高菲是一位男生，最特別的是他擁有一把天籟女聲。(節目截圖)

評判張佳添說：「唔好講話技唔技巧，你唱歌係用個心唱，你唱到人哋個心入面，同埋你把聲呢，我好有印象！你個人我都好有印象！喺深圳嗰次，我記得你喺唱梁詠琪嘅《花火》，你又係用呢把好溫暖同好溫婉嘅聲音唱出嚟，所以呢把聲係有靈魂。」張佳添大讚高菲唱歌技巧高，之後他突然說：「你話係男兒身？」此話一出之後旁邊的肥媽及周國豐則大吃一驚。

張佳添大讚高菲唱歌技巧高。(節目截圖)

張佳添表示高菲是男兒身後，旁邊的肥媽及周國豐則大吃一驚。(節目截圖)

張佳添續說：「你係講真？一個男仔有把咁嘅聲音，Amazing！」周國豐則說：「我係覺得呢首歌好女性化！作為男兒身，佢頭先唱到呢首歌嗰種好溫婉嘅味道，咁依家嚇咗我一跳。」

張佳添覺得好Amazing。(節目截圖)

周國豐則覺得嚇咗一跳。(節目截圖)

高菲這一幕播出後，不少網民在社交平台討論，立即引起不少熱討：「高菲有 5 盞燈呀！！巧開心呀！！」、「聽到佢系（係）男人，有點嚇一嚇」、「唔講真係唔知係男人，聲線外形打扮都好女兒身」。

高菲這一幕播出後，不少網民在社交平台討論。(網上圖片)

高菲立即引起不少熱討。(網上圖片)