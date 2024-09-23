林家棟跌傷導致肌肉撕裂　拒醫生建議搵姑娘協助如廁

家棟早前返屋企時不小心跌落樓梯，痛到好似觸電感覺。（梁碧玲攝）

林家棟早前因受傷而要留港醫治，未能與紀錄片《香港經典 光影重塑》團隊出席《FILMING ITALY VENICE AWARD》活動，家棟今日現身棋人香港十周年發布會時，透露是因為落雨跣腳，滑落六級樓梯令肌肉撕裂。「傷骨都還好，肌肉撕裂係要自然修複，同堆要食『懵仔丸』減輕痛楚。」家棟透露留院休養時，醫生曾建議他用尿兜或搵護士幫手，但他因難堪而拒絕，問到點解唔搵護士幫手，他笑稱：「我要發現自己嘅能力，我唔會假手於人，無人𢭃到我。其實距離唔算好遠，就算肚痛都要自己。」

家棟透露將會與電影發展局開會，望協助解決電影圈當下面對嘅難題。（梁碧玲攝）

另外，提到香港電影業面臨開戲不足問題，家棟指將會與電影發展局開會，到時會更詳細去了解。「我覺得唔係單單有工開咁簡單，係要有成績、潛力俾人睇到，先會有人願意投資。如果齋開工意義未夠，成績係顯示到有幾多觀塘去睇，呢個先係最值得探討嘅問題。」問到家棟會否關心身邊嘅幕後工作人員有否遇上財政困難，他即苦笑：「唔好講，我都跌咗啲。環境確實係差，我有收到電話希望可以協助，咁我有協助。但咁多年積落嘅東西，唔係一下子可以做到，係幕前幕後都都要傾點做，唔係打工係打仗，因為電影係freelance ，唔得就拜拜、無下次，所以一定係要每次做得好先有下次。」家棟預計呢場仗要打兩三年，而他如今睇劇本時更為費神，望在有限資金情況下做到最好。