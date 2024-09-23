炎明熹傳離巢遭雪藏人氣下滑　鍾柔美稱沒聯絡：希望佢開心就得

鍾柔美今日（23/9）現身沙田出席活動。對於好友炎明熹（Gigi）早前傳出因合約問題而遭無綫雪藏。日前（20日）Gigi適逢出道3周年的大日子，不忘在社交平台分享出道時的舊照懷緬，並感慨留言：「一年又兩年，兩年又三年，三年又！只好把舊照翻出來，翻着翻着我們又剩下多少回憶呢？有些記憶很模糊，但卻很美好。我們用心去把它記住吧。」

鍾柔美出席活動。（梁碧玲攝）

鍾柔美接受《香港01》訪問時表示：「其實我都知佢幾開心，咁所以我就冇乜點去問候佢，加上最近又忙拍劇又捱夜，試過3日係冇瞓過覺，我係攰到連電話都唔想睇，咁所以冇乜留意其他嘢。中秋節我返咗屋企食飯過節，完全冇接觸任何嘢。（都有一段長時間冇聯絡過Gigi?）都好耐，因為我都拍緊劇太忙，不過點都好，希望佢開心就得。（Gigi喺IG留言感慨！）我已經冇乜睇IG，因為我連瞓覺時間都冇。不過我知佢有Po3年前嗰啲相，我覺得好青春，好有當初嘅感覺，同埋我好掛住當初《星夢》成班人一齊嘅感覺。（幾時再聚舊？）我覺得順其自然啦，因為大家都咁忙，Chantel又唔喺香港，加上《星夢》其他人都咁忙，相信機會嚟就會嚟，隨緣啦。我哋個心永遠都會連埋一齊。」

鍾柔美出席活動。（梁碧玲攝）