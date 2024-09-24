69歲陳美齡無濾鏡自拍不介意皺紋現　優雅老去日本粉絲勁讚年輕

現年69歲的陳美齡（Agnes）曾是風靡港日的歌手，她與日籍老公金子力婚後誕下三位兒子，而Agnes亦繼續進修，本身擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜的Agnes，三個仔亦先後考入史丹福大學，創造出「一門四傑」的佳話，擁有幸福家庭的她，亦經常分享育兒心得。

陳美齡月前度過了69歲生日。（IG@agneschan1）

陳美齡年輕時風靡日本。（IG@agneschan1）

早前陳美齡開了見面會，與歌迷共聚。（IG@agneschan1）

很多粉絲從年輕時支持她至今。（IG@agneschan1）

近日她就透露自己去了加州探兒子，和家人一齊遊金門大橋公園，觀賞很多珍貴的花朵，又見到孫女一臉好奇的樣子。她寫下：「玩了一天又吃了希臘料理的晚飯，真的很感恩！前天是媳婦的生日。我買了金勁鏈和媳婦的Initial的小吊墜送給她。媳婦很喜歡我的禮物！真安慰💕💕💕孩子大了也能給我們那麼多的樂趣，育兒絕對不會是白費的。希望自己健健康康，能和他們度過更多美好的日子和看到孫女長大😊😊😊」

陳美齡和在加州探家人，一齊遊金門大橋公園及賞花。（IG@agneschan1）

陳美齡和家人去吃希臘菜。（IG@agneschan1）

陳美齡貼出多張與美景的打卡照，其中一張自拍，並沒有開濾鏡，臉上的皺紋縱然清晰可見，但她的皮膚狀態非常好，名副其實是優雅地老去。近年不少人上了年鏡都愛開行濾鏡拍照，相比之下這種狀態反而更自然。

陳美齡貼出無濾鏡自拍，雖然有皺紋，但粉絲卻認為看上去仍很年齡。（IG@agneschan1）

日本粉絲都留言大讚：「アグネスはいつまでも若いな 応援しています（Agnes永遠年輕，我為你應援。）」、「どう見ても69歳には見えない（反正我看起來也不像69）」、「可愛いなぁ💕どう見ても20代🥰（很可愛，你20多歲了。）」