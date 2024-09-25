向佐頻頻亮相綜藝坦承只為熱度　自爆唔係做真正自己

現年40歲的向佐近年在內地頻頻亮相綜藝節目，曝光率十分之高，就好像《無限超越班》、《披荊斬棘》等，受到不少關注。但原來他接下這些綜藝節目只是想令自己炒熱而已，並不是打從心底的喜歡，更在接受訪問時表示在綜藝節目中的向佐並不是真正的自己。

向佐近年頻頻亮相綜藝節目。（向佐微博圖片）

近年，向佐在綜藝節目的曝光率非常之高，幾乎甚麼類型的綜藝節目都能看見他的身影，就好像演技類的《無限超越班》、競技類的《披荊斬棘》、喜劇類的《喜人奇妙夜》、親子類的《三孩來了》等，在短時間內確實受到不少網民關注，在網上引起一些話題。

向佐曝光率非常高。（向佐微博圖片）

向佐參加了《披荊斬棘》。（向佐微博圖片）

但原來他頻頻接下綜藝節目的原因，只想令自己有熱度而已，本身是並不喜歡綜藝節目的，他接受內地媒體訪問時表示：「我只是因為想把自己炒熱，我很真實很坦誠的。我並不是太愛綜藝，除了《無限超越班》之外，《無限超越班》因為是鍛煉演技的嘛，除了《無限超越班》之外，我並不太喜歡並不太愛綜藝。因為我有底氣，《門前寶地》是我的底氣，當你看完甚麼《披荊斬棘》、甚麼《無限超越班》甚麼甚麼，但是你在看《門前寶地》的時候，你會忘掉所有我的綜藝，那是假的向佐，這（《門前寶地》）才是向佐。」

向佐自爆在綜藝節目的自己並不是真正的自己。（微博圖片）

而《門前寶地》正是由他與老婆郭碧婷主演，在電影中向佐有許多打鬥場面，與安志杰有許多武打戲，而熱愛功夫的他，似乎在該電影中才是做回真正的自己。