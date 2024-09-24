內地網紅自爆是黃曉明媒人　葉珂大學模樣曝光屬校花級人物

內地男星黃曉明日前公開認愛網紅葉珂，正式對外確認二人是男女朋友關係，引來不少討論。而近日內地網紅孫心婭就發文自爆是他們的媒人，因一次朋友間的聚會，沒想到最後促成一段正緣，她還激讚女方是一位具美貌與智慧並重的女生，值得擁有最好的愛，望大家給予祝福。

孫心婭原來是黃曉明╮葉珂的媒人。（孫心婭微博圖片）

網紅孫心婭自稱認識葉珂有七年時間，更與黃曉明是十幾年的好朋友關係，因一次帶着葉珂與黃曉明與朋友之間的聚會，沒想到最後促成一段正緣，如今看到葉珂得到幸福，她亦相當開心。

黃曉明認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

而她亦大讚葉珂是一位非常善良的女生：「她最吸引我的就是她很善良，喜歡小貓小狗，跟我一樣平時堅持救助流浪動物。」還對她樣貌讚口不絕：「葉珂真的很漂亮，但是漂亮只是她眾多優點仲追不值得一提的，他非常有大智慧，我一直覺得她的智慧、談吐、性格才是女生中是天花板的存在。」而之所以她自爆黃曉明與葉珂認識的經過，是她看不過網絡上有人對他們惡評，所以站出來為他們發聲，望大家給予祝福。

孫心婭對葉珂讚不絕口。（微博圖片）

葉珂大學時期。（微博圖片）

另外，孫心婭對葉珂樣貌讚不絕口，事實上她在大學時期樣貌已非常出眾，當時已是深圳大學的校花。從網上流出葉珂學生時期的多張照片看，留着長髮的她，五官立體精緻，V臉明顯，皮膚白皙，身材纖瘦，整體看上去相當有氣質，難怪是校花級人物。