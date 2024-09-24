TVB人氣花旦成胡杏兒第二　主持內地大型節目字正腔圓鏗鏘有力

2023年TVB推出台慶劇《新聞女王》捧紅高海寧（高ling)，使其成功打開內地知名度，獲得不少工作機會。近日更獲邀擔任《第十一屆絲綢之路國際電影節》開幕式的嘉賓主持，原本已說得一口流利普通話的她，再加上字正腔圓的口吻，說話時鏗鏘有力，央視腔主持風格，令大家再見到她優秀一面，完全不輸專業主持人。

高海寧擔任大型節目主持。（高海寧微博圖片）

身穿貼身閃亮晚裝的高ling ，相當高貴優雅，與三位專業主持人合作，她完全不怯場。全場使用普通話主持的她，說得流利既流暢，再配合央視腔口吻，字正腔圓，說話時高潮迭起，鏗鏘有力，情緒相當飽滿，甚至還引用詩詞主持：「南山低對紫雲樓，翠影紅陰瑞氣浮…」過程中非常順暢，溫柔聲線令人聽得舒服，主持功力完全不輸旁邊的專業主持人，看來她必定下了不少功夫。

高海寧主持時字正腔圓，說話鏗鏘有力。（微博圖片）

高海寧表現穩定。（微博圖片）

難得主持大型電影節，高ling 亦有感而發：「今晚會以電影演員代表的身份擔任「第十一屆絲綢之路國際電影節」開幕式的嘉賓主持，和央視的主持人一起合作主持，心情緊張，畢竟是自己第一次擔任大show嘉賓主持，但又感覺十分榮幸受此重任，幸好過程很順利。一直喜歡挑戰新嘗試，保持堅持進步的心，非常感謝主委會的信任，也感謝三位專業主持人的共同努力。新技能解鎖，開心。可惜的是這次行程緊密，未有時間留下觀光兵馬俑，希望再有機會去西安工作或旅行。」

高海寧主持相當不俗。（高海寧微博圖片）

高海寧主持實力不輸專業主持人。（高海寧微博圖片）

其實，在2020年的時候，視后胡杏兒主持春節晚會（大灣區分會場主持人），當時她普通話廣東話切換自如，而且字正腔圓又鏗鏘有力，流利穩定的表現令不少網民讚不絕口。如今高ling 繼胡杏兒之後，TVB又一花旦登上大型節目做主持，不禁令人激讚TVB出身的藝人果然多才多藝。