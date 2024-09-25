前TVB爆肌小生廣州街頭busking　自彈自唱貼QR Code引人圍觀

現年41歲的沈震軒（Sammy）曾被無綫（TVB）力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎，他在離巢後轉攻內地市場，直至前年11月宣布簽約英皇娛樂，重新出發！早前沈震軒參加內地真人騷《披荊斬棘2024》，在首輪公演就包尾慘被淘汰，但仍獲不少內地粉絲關注，人氣急升！近日沈震軒積極籌備在內地開音樂會，日前更閃現廣州街頭Busking，引來不少人圍觀！

沈震軒在劇集《使徒行者》中飾演Kobe。（微博@沈震軒Sammy）

沈震軒與陳敏之的感情線極具追看性。（截圖）

身形大隻、膚色曬黑又留了鬍鬚的沈震軒，感覺成熟不少。（影片截圖）

早前沈震軒參加內地真人騷《披荊斬棘2024》。（微博@沈震軒Sammy）

型。（微博@沈震軒Sammy）

超大隻！（微博@沈震軒Sammy）

在首輪公演就包尾慘被淘汰。（微博@沈震軒Sammy）

撐吳若希開騷！（IG@sammysumchunhin）

有網民分享了沈震軒在街頭Busking的短片，片中所見，身穿白色T恤襯黑色短褲的他身形大隻，見他一邊彈琴，一邊唱歌，十分投入，期間又積極同圍觀粉絲互動，毫無架子，網民紛紛留言大讚他靚仔又唱得！不過有網民就留意到沈震軒在落地咪架貼上了QR Code，紛紛猜測是不是為了收Tips，但有現場網民就澄清只是購買沈震軒音樂會門票的QR Code，完全是一場誤會！

沈震軒在街頭Busking。（影片截圖）

自彈自唱。（影片截圖）

期間又積極同圍觀粉絲互動，毫無架子。（影片截圖）

不過有網民就留意到沈震軒在落地咪架貼上了QR Code，紛紛猜測是不是為了收Tips。（影片截圖）

但有現場網民就澄清只是購買沈震軒音樂會門票的QR Code，完全是一場誤會！（影片截圖）

而沈震軒事後亦有在微博發文感謝一班到現場支持他的歌迷：「昨天我的《其實我會唱》廣州音樂會快閃活動在廣州順利完成！很開心能有這樣一個機會和大家近距離交流，一起唱歌，分享音樂。」其實沈震軒將會在下個月於廣州舉行音樂會，早前他就發文透露希望實現歌手夢：「從13年我的第一首單曲《講多變真》，到今年已經過去了11年，期間我也曾多次提起自己其實很想做一個真正的歌手，《披荊斬棘》時我也有說過『大家可能認識我比較多的是演戲，但其實我本來是想做歌手的。』話說過太多次，終於『講多變真』，10月5日，我的《其實我會唱》音樂會廣州站，它來了！很開心能有這個機會與大家見面，這一次我想向大家證明『其實我會唱』！」

自彈自唱。（微博@沈震軒Sammy）

沈震軒事後亦有在微博發文感謝一班到現場支持他的歌迷。（微博@沈震軒Sammy）

將會在下個月於廣州舉行音樂會。（微博@沈震軒Sammy）

沈震軒同女友陳欣妍感情穩定。（IG@sammysumchunhin）

爆肌！（IG@sammysumchunhin）