周柏豪內地節目騷Rap功慘遭網民攻擊恥笑：我都覺得好尷尬

周柏豪今日（24/9）現身澳門出席開業活動。對於他早前亮相內地籃球真人騷節目，與其他參賽者輪流在球場上大曬Rap功，但卻惹起網上熱議，有網民留言表示冇眼睇：「唔係講得快就係Rap」

周柏豪早前上內地綜藝節目表演Rap 引起網民留意。

周柏豪就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我都係Rap咗4句咋，而嗰日係喺一個綜藝節目入面一個搞笑嘅部份嚟，去同啲Rapper去比賽。而我哋呢啲好典型嘅情歌嘅歌手，要去做呢樣Rap嘅挑戰嘅時候，自然處於一個搞笑嘅方式去挑戰，咁其實大家就唔使咁認真，唔使咁介意，首先我就唔介意先，始終都係我嘅工作嚟，咁綜藝節目係帶俾大家嘅歡樂同娛樂。能夠令到你笑嘅話，咁咪笑囉。（會唔會覺得有時網民講嘢好尖酸刻薄？）咁又唔會嘅，因為大家都有言論自由，可以去批評，又可以俾多啲意見令到做得更加好。不過事實上我係唔識得Rap㗎，遊戲需要咁做嘅時候，就要硬住頭皮去做。咁大家覺得我差嘅話，淨係睇中間，又冇睇前面，同埋冇睇最尾發生咩事嘅，咁大家就覺得好尷尬，係呀，我都覺得好尷尬。但係我覺得好Funny。而我覺得能夠同專業嘅Rapper一齊去玩，我唔介意做下把位。咁所以明白我哋做藝人都預咗，唔需要對太多意見俾太多負面情緒自己。（會唔會練吓啲Rap？）唔需要啦，我唔做Rap㗎，即係等於我唔長跑，我唔會特登鍛練長跑，但我會打好我嘅波。」