Tyson Yoshi獲三上悠亞祝福　唔考慮請女神出席婚禮：死咗條心啦

Tyson Yoshi一向是三上悠亞忠粉，去年單曲《BE MINE》更找來女神擔任MV 女主角，而三上早前來港出席活動時，表示已知道Tyson 求婚成功，並感到可惜。能夠獲女神關注其動向，Tyson 今晚（24日）出席活動時十分沾沾自喜咁話「而家先講」。

Tyson 今日以貼身白Tee出席活動，視覺好澎湃。（梁碧玲攝）

Tyson 今日以貼身白Tee出席活動，視覺好澎湃。（梁碧玲攝）

Tyson 今日以貼身白Tee出席活動，視覺好澎湃。（梁碧玲攝）

Tyson 笑稱三上悠亞彷似一個好耐無出現嘅名稱，得知對方祝福後先係覺得難以置信繼而沾沾自喜。「哎，而家先講，哈哈！係無可能架啦，死咗條心啦。」他又表示如果與對方未曾合作，而得到祝福的話驚喜會更大，問到是否得到過就唔需要珍惜，Tyson即謂：「人就係咁犯賤。（女友有咩反應？）佢可以有咩反應，因為整件事發生時我喺台灣，FaceTime 講開時佢笑咗。（你贏晒所有男人喎！）俾你哋咁講我又有啲開心。」Tyson 表示因為語言問題，所以無打算請三上參加自己嘅婚禮，又強調工作嘅嘢要留喺工作嘅世界。

Tyson 透露將影婚照，但無陪女友試婚紗，因為掛住打機。（梁碧玲攝）

提到婚禮進度，Tyson 透露將會影婚照，並已開始試禮服。「而家要keep 呢個身形，連細隻啲都唔得。」他又指平時所見嘅婚照十分老正，所以自己呢輯一定有wow嘅感覺，大家睇完應該會爆粗。