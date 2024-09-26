黃建東自爆靠兩招半年激減30磅　獲樂小姐大讚：咁耐終於肯減

藝人黃建東(東東) 日前出席電影宣傳活動。東東接受訪問表示：「我有想演嘅角色，最近我瘦咗30磅，啲人話阿東你唔同晒啦，你唔使再做肥仔，或者啲核突角色，可以做返性格嘅演員。」他續指希望能夠演出變態殺手，並表示：「想做類似《正義迴廊》嗰一種角色，希望多啲內心戲，希望導演監製見到我個造型唔同就比多啲機會我。」

藝人黃建東(東東) 昨日（24日）出席電影宣傳活動。（張祖銘攝）

自爆靠兩招半年激減30磅

談及最近成功減30磅，他表示：「今年二月嘅時候其實係肥30磅，點解會瘦呢？因為我想喺《福祿壽訓練學院》嘅過程去到最尾個過程係瘦咗一半，所以我決賽左右係瘦咗20磅，後來七月嘅時候我繼續減肥，就總共瘦咗30磅。」他強調他是肥仔底質，並笑說：「所以我而家好小心蛋糕食一兩啖，所以而家好驚會肥返。」

講到減肥心得，他表示：「最首要嘅係減食減澱粉質同埋減糖，第二樣嘢就係要做運動，其實我未達標，我都想再瘦多10磅，然後出本書分享。」至於較早前答應擔任瑪姬演唱會，可惜對方演唱會臨時取消，他說：「今次為咗佢嘅演唱會，其實我練咗兩個月，我跟咗唱歌老師學唱歌，但我知道佢都唔想因為主辦方嘅問題。」講到自己是否已經鍛鍊六舊腹肌，他笑言：「嗰六舊腹肌係喺裏面，但係暫時外型上睇唔係好覺，但自己都好勤力做gym。」提及較早前與樂小姐餐聚，他笑言樂易玲（樂小姐）有稱讚瘦咗，並表示：「叫咗你減肥減咁耐終於肯減，但係身型就可以再瘦多啲，面就唔好太瘦，驚冇咗親和力。」

黃建東(東東)指瑪姬演唱會臨時取消，有望下次再做對方演唱會嘉賓。（張祖銘攝）

黃建東今年初向高層樂易玲（樂小姐）拜年。（IG@derekwong726)

有份參演台慶劇《黑色月光》

至於是否還有TVB劇集陸續推出，他說：「仲有《痞子無間道》，同埋好似仲有一套台慶劇《黑色月光》，我就會演王浩信嘅best friend。」被問到最近的工作，他說：「之前接過廣告就係做創作，度橋做廣告歌，洗腦歌大家都會鍾意，做多啲幕後嘅工作。」講到最近忙於在學校開講座，他表示：「同學生分享演藝事業嘅奮鬥過程，佢哋都話好鍾意我嘅正能量，好多打不死嘅精神，同學生講話人際關係好緊要。」