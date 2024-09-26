前TVB小生蔡淇俊神秘老婆曝光　外貌唔輸舊愛陳自瑤擁超強氣場

現年40歲的前TVB小生蔡淇俊自2014年離巢後，轉戰內地飲食業，曾開設米線店以及火鍋店，近年他轉為賣雞腳和開咖啡店，不過他曾自嘲網民常笑他：「開乜嘢執乜嘢」，所以他以後不再碰實體店，「我決定退出實體經濟，專心搞自己嘅電商品牌。今年40啦，想穩穩陣陣做自己嘅品牌，投資少啲，希望賺返啲小錢就夠了。」蔡淇俊曾與男友人大髀貼大髀；兼十指緊扣一齊唱K，由於態度親暱，即惹來同性戀疑雲，不過他在網上否認，更自爆已經結婚！

近年淡出幕前的蔡淇俊，回到家鄉佛山後進軍飲食界，開了多間米線店及火鍋店。（微博@蔡淇俊vin）

曾公開幫老婆洗腳！（截圖）

自爆已婚後，蔡淇俊曾被鏡頭外的神秘老婆問道賺錢是為了什麼，他甜稱：「賺錢養你！」他又曾拍片幫神秘老婆洗腳等等，但神秘老婆的外貌從未曝光。對此，不少人都好奇蔡淇俊老婆的真實身份，有網民猜測是與他一同開米線店的「龍姑娘」，而蔡淇俊回覆一朵玫瑰花疑似默認並讚好「龍姑娘」的抖音帳號。該名「龍姑娘」手上的確戴住蔡淇俊上載與老婆為愛狗走失而吵架的影片中的同款手鏈，加上種種線索，「龍姑娘」就是蔡淇俊的老婆無誤！而「龍姑娘」真名叫「龍玉婷」，她曾在影片中用粗口大罵蔡淇俊，絕對是一名強勢的女人，而蔡淇俊就形容老婆：「粗魯又能幹的」。

默認身份！（截圖）

樣子斯文！（截圖）

點撃下圖睇老婆真面目：