42歲前TVB女星爆心臟不適秒刪文　力數老公N宗罪原來充滿愛？

剛在9月20日度過42歲生日的JJ賈曉晨，2016年嫁給武打影星樊少皇，先後誕下兩名女兒「小飯兜」及「小飯團」。產後JJ專注家庭減產幕前工作，但她都積極更新社交平台分享育兒生活，亦毫不忌諱對老公吐槽發洩不滿。JJ又在社交網力數老公N宗罪，更指自己心臟不適。



JJ賈曉晨6歲大女顏值爆燈 混血感似洋娃娃甚有鏡頭觸覺

JJ賈曉晨婚後生咗2個囡囡。（微博：@JJ賈曉晨）

賈曉晨不時在微博投訴老公樊少皇。（賈曉晨微博圖片）

JJ賈曉晨相夫教女之餘原來仲要守住頭家。（賈曉晨微博）

JJ婚後淡出幕前專心照顧家庭，仍經常因爆炸性言論登上娛樂版，不時斥老公樊少皇被騙財又毫無情趣，婚姻充滿暗湧。賈曉晨凌晨於小紅書出Po，指可能是因為太焦慮，致心臟不舒服，總是心跳加快，惟其後秒速刪帖。至9月24日又在小紅書發功，力數老公N宗罪。

JJ賈曉晨9月20日42歲生日。（微博：@JJ賈曉晨）

樊少皇為JJ賈曉晨慶祝生日。（微博：@JJ賈曉晨）

JJ賈曉晨與細女小飯團一同慶生。（微博：@JJ賈曉晨）

JJ賈曉晨與細女小飯團一同慶生。（微博：@JJ賈曉晨）

賈曉晨留言：「為啥我吐槽老公，因為希望他能變好啊，如果真心討厭他是提都不想提的好吧。其實他也就是情高低、不會哄人、記不住路、記不住約好的事、以氣死我為人生目標、我不開心他更不開心、給我拍照世界第一醜、說話噎死我、聊天終結耆、比睡覺第一快、處理家務第一慢……等等之外，還挺好的。」細心看其實充滿愛意，JJ亦笑指老公根本不會看到：「吐槽完就算了，千萬別讓自己傷心，其實也沒什麼好傷心的，今年唯一讓我傷心的事情就是我的兩隻狗走了…」

JJ賈曉晨又吐槽老公。（JJ賈曉晨小紅書）

JJ賈曉晨又吐槽老公。（JJ賈曉晨小紅書）

JJ賈曉晨又吐槽老公。（JJ賈曉晨小紅書）