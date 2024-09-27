人氣男團靚仔成員孖女神媽咪拍片　被指太濃妝顏值不及母親

現年53歲的洪欣凍齡有術，雖然年過半百，但依然樣靚身材正，一對子女也遺傳她的高顏值，她與莫少聰所生的大仔張鎬濂高大靚仔，早前參加《亞洲超星團》正式出道，加上比賽期間表現突出亮眼，成功俘虜不少女粉絲。而洪欣與現任老公張丹峰10歲細女張晞彤也愈大愈靚女，天生一副美人胚子。

洪欣不缺席兒子張鎬濂任何一個重要時刻。（網上圖片）

洪欣母子感情要好。（微博@洪欣）。

張鎬濂之前參加《亞洲超星團》，洪欣、繼父張丹峰及妹妹都有到場支持。（資料圖片）

洪欣之前帶女兒張晞彤去追星，笑言要做一個不掃興的父母。（小紅書）

雖然是媽媽，但洪欣與子女如朋友般相處，會陪女兒去追星，兒子比賽時當然也沒有缺席，絕對是廿四孝母親。另外，常常保持一顆少女心的洪欣，近年更積極在內地影音平台拍片，保持人氣。

洪欣早前曬與宋雨琦合照，被網民讚顏值、身材不輸女團。（小紅書）

靚足咁多年。（微博@洪欣）

洪欣近年積極經營內地影音平台。（抖音）

53歲的洪欣，依然狀態極佳。（抖音）

近日，洪欣找來兒子張鎬濂拍片，上演一段霸氣總裁情節，她寫上：「母子檔限時營業，今天的劇本是霸道總裁初長成」。片中，兩母子以「情侶裝」示人，昔日的小帥哥張鎬濂，如今已經是帥氣大男孩，比媽咪高出足足一個頭有多，他Man爆一手把媽咪拽到身邊，洪欣則露出一副冧樣，十足韓劇一樣。

張鎬濂因參加《亞洲超星團》人氣急升。（小紅書）

母子檔拍片。（小紅書）

上演霸氣總裁情節。（小紅書）

母子同樣高顏值。（小紅書）

換了一頭及肩短髮的洪欣，散發少女味，與兒子扮演情侶完全沒違和感，白滑緊緻的肌膚再次令網民驚嘆，相比母子，兩人更像姐弟。相反兒子張鎬濂有網民讚帥，也有網民覺得太濃妝，顏值不及媽咪：「妝太濃了吧」、「媽媽更好看」、「顏值並沒超越父母」，覺得張鎬濂淡妝更好看。

洪欣與兒子扮演情侶完全沒違和感。（小紅書）

網民留言。（小紅書）