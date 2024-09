視帝譚俊彥出名是「愛妻號」,近日忙為無綫劇《企業強人》而飛到北京宣傳,之後就趕回港為老婆慶生並留言:「Happy birthday My Love❤️Thank you for taking care of our family for the pass years, ❤️ you always」譚俊彥與內地女星任祉妍於2015年結婚,先後誕下大女Renee及細仔Rex,一家四口樂融融!而任祉妍婚後為愛退出演藝圈,但她依然保養得宜,而任祉妍亦不時曬名牌手袋,看得出受盡老公寵愛。

任祉妍雖已為人母,但依然少女味爆燈!她除了照顧子女外,會抽時間做瑜伽等運動,故身材保養得宜。在新加坡南洋理工大學藝術學院戲劇系畢業的她,早年拍劇時認識譚俊彥,男方追求了她1年,甚至為縮短距離搬去北京,最終憑誠意打動芳心。目前任祉妍已淡出娛樂圈,專心照顧家庭,做老公最強後盾。

