謝安琪揭減少音樂發展原因　自爆熱愛拍電影：唔係寄望喺獎項

謝安琪今日（26日）出席癌症基金會啟動禮，她接受《香港01》訪問表示：「今日做活動嘅大使呼籲大家要check住身體。自己都好乖，成日都會check住做詳細嘅身體檢查。」她繼續指今天的粉紅活動有一個特色去着粉紅色衫參與，並笑言：「好彩屋企好多人都好鍾意粉紅色，希望粉紅日佢哋都會多多參與。」

謝安琪今日（26日）出席癌症基金會啟動禮。（葉志明攝）

被問到早前飛往馬來西亞工作，她說：「我啱啱喺馬來西亞返嚟，就代表着我嘅電影《臥底的退隱生活》去宣傳，好開心當地嘅影迷反應好好。」她透露有很多粉絲去送機，並表示：「啲嘢食多到拎唔晒上飛機。」被問到是否專注在電影上發展，她坦言：「其實我拍嗰個電影好少，我好幸運喺呢兩年遇到啲角色有好多發揮，同埋戲份都幾重，都有好多嘅提名，我都有好多嘅寄望，但唔係寄望喺獎項，想演到好多發揮嘅角色。」

謝安琪自爆熱愛拍電影唔係寄望喺獎項。（葉志明攝）

講到是否近年刻意減少音樂發展，她笑言：「其實唔係㗎！我對於音樂方面係好着緊，出年先係我出道嘅20周年，今年我係有少少刻意匿埋，等大家掛住我多啲！唔應該講出嚟，但係我都講咗出嚟，係有少少刻意喺音樂上放慢腳步。」她指今年在音樂發展的心態上特別輕鬆，並表示：「對於頒獎典禮，我就未諗，再睇工作情況決定去唔去。」至於明年即將舉行的20周年演唱會，她說：「好多歌迷都問緊我喺邊度開音樂會，紅館其實都有一直入紙，睇吓會唔會得到好嘅消息，其他場地我有諗過文化中心、同埋演藝學院嘅場地。」她指開騷的場地有望與歌迷拉近距離，並透露：「寧願開多啲場次，同觀眾近距離接觸。」