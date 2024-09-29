專訪｜孫慧雪爆最辛苦演宮女 每日企足十幾個鐘：企到子宮下垂

孫慧雪小時候很喜歡看電視，最喜歡的演員是林家棟，由於林家楝是藝訓班捱出頭，所以孫慧雪覺得藝員訓練班出身的人很有型，亦令她一心想做演員，她說：「有人同我講選美快的上，但我當時冇勇氣上台著泳衣所以冇揀呢條路。」

孫慧雪當年２４歲參加第二十期藝訓班，實習期間「四千五蚊任做」，演得最多不是路人甲而是死屍，就連電視城入面的化妝師見到她，已知道她又要演死屍「我當時花名叫屍雪」

除了死屍外，還有宮女即是古裝劇主角身後的妹仔，閒角做足十年，有次拍劇當主角替身，更被幕後人員揶揄永遠沒有機會做前排演員，她說：「做主角替身係會靚啲，當事有人話珍惜下喇，妳咁嘅樣冇乜機會。」

孫慧雪上年離開效力１８年的TＶＢ，由無人認識的御用死屍，到現在成為星級媽媽，最近更擔任ViuTV節目《美麗40路》主持，堅持的人是會得到回報。

場地鳴謝：The New York Cut

孫慧雪在TVB做了18年，之後外闖才有今日的成績。

孫慧雪最近擔任ViuTV節目《美麗40路》主持之一，現時她是演員，KOL，星級媽媽，但06入行的她，曾經歷接近十年的閒角生涯，更是死屍專業戶，在《秀才愛上兵》劇集中更是由頭到尾都是演屍體，她說：「有一場講我係條屍，掛咗起個稻草人上，咁工作人員要將啲稻草塞哂我身上，後尾佢哋發現漏咗一個shot未拍，我就掛咗喺度三個鐘⋯⋯哈哈 落返嚟有少少想嘔，同埋塊面好痕⋯⋯」

被父親責罵發明星夢

每逢演死屍，劇組助導按傳統，拍完後必定給那位演員一封利是，孫慧雪演得太多次數連助導都懶得再給 「有啲助導⋯⋯哎呀⋯⋯唔記得咗呀，由佢啦，我其實自己銀包已經袋定封利是」

就連家人都知孫慧雪長演死屍，孫慧雪沒有介意反而家人替她擔心，她說：「我爸爸講過一番說話，我好記得，佢話『妳知唔知點解成日做死屍呀？因為妳靚又唔係，可愛又唔係，妳乜都唔係呀，所以妳有咩做？咪剩係死屍可以做囉？』可能佢講呢番說話係心痛，同埋可能覺得『妳唔好再嘥時間啦，喺到發明星夢？』佢唔明只要你堅持，努力咁先無悔，但我爸爸當時唔係好明，所以會咁鬧我。」

孫慧雪當日星途平平時，曾被父親痛罵但現在回想起來反成為開心分享。

「仲有一次我拍旅遊集誌封面，爸爸成本書買咗返嚟，見我返嚟一嘢將本書揼落地，睇下妳幾樣衰，個黑眼圈大到，因為我拍劇成日無覺瞓，同埋要兼職做model幫補下。」孫慧雪當時很痛心父親對她的不理解，但現在已明白女兒，更是女兒的頭號粉絲，會記下女兒所有演出。

在家練習演死屍演技

孫慧雪表示演死屍也有演技，她說：「有次導演同我講，妳演嗰條死屍要俾人淋水呀，妳要盡量唔好斬眼，咁我真係好緊張，返屋企真係練，合埋眼唔透氣，再見屋企人睇下我隻眼有冇郁。」

「企到子宮下垂」

除了死屍外，孫慧雪演得最多的是宮女，亦是她覺得最辛苦的角色，「真係企到子宮下垂！」孫慧雪拍《公主駕到》《宫心計》等，她飾演佘詩曼身後的「妹仔」，經常在她的背後，由於監製梅小青製作嚴謹，每次開廠拍攝時間很長，主角辛苦，身後的演員亦辛苦。

演宮女很多時站在主角身後不用說話，看似很容易掌握，但原來亦有一定學問，孫慧雪說：「每組導演都唔一定標準，有啲導演要我哋演宮女嘅耷低頭，『妳做乜顎高頭呀？皇帝斬妳個頭呀！』咁我哋就耷低頭唔敢做任何反應，但另一組導演拍又唔同，『喂，前面講緊嘢，後面嗰啲俾啲反應好喎』咁我哋又要做反應，即係替主子心急嗰啲表情。」

孫慧雪在《志雲飯局》入面當陳志雲的助手。

孫慧雪最為人記得的演出，一定是《志雲飯局》入面當陳志震的助手及《美女廚房》的粥飯麵飯，之後在劇集中多演閒角或戲分少的角色，有時亦會沒有通告在家中等運到，她說：「試過無嘢做成個月，我心諗自己係咪咁廢，於是我去咗做舞台劇，唯套舞台劇叫《火星人》，咁啱有次被監製潘嘉德睇到，之後佢揾我做《On Call 36小時》的一個角色「碌拎」，我就有得去開演員會，雖然唔係主要角色但我可以去設計自己角色，我已經好開心。」

2012年的《On Call 36小時》孫慧雪首度有連戲角色，這套劇之後星途亦從此改變，她很感謝監製潘嘉德。

性格樂天不怕辛苦

亦由這個角色開始，孫慧雪星途開始改變，有連戲角色，戲分與對白亦開始越來越多，孫慧雪終於達成了她的夢想成為一個有戲演的演員，而她回想最難捱的十年，她覺得最難捱是對未來那種無法預計的無力感，反而身體上的辛苦，沒有令她難受，她說：「身體上的辛苦，辛苦完就唔記得架啦，同埋就算整親，我覺得我會好返嘅，我老公都話我，我個人好似無乜所謂但當我決定要做一件事，就冇人改變到我，我都畀人質疑過，話我妹仔樣，有咩會畀妳做呀，我會返去反醒下係咪真係咁呢？但訓醒覺又無嘢，因為我唔信我唔得，可能我係要慢啲咁就慢啲囉。」