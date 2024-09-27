麥明詩主持港姐曾投訴鄭裕玲唔公平　被Do姐一句秒殺全場拍爛手掌

今屆港姐雖然在半個月前已選完，但久不久網民還是會重溫過往港姐的片段，近日2018年其中一條港姐舊片就被鄭裕玲的粉絲剪輯，在網上翻Hit，片中「10A港姐」被鄭裕玲（Do姐）一句秒殺，網民對Do姐極之佩服！

2018年的港姐，由鄭裕玲、麥明詩及馮盈盈等擔任主持。（TVB）

當時是泳裝問答環節，被考起的是11號佳麗李明芙，她本身修讀社會公義教育學系，引起麥明詩興趣。麥明詩針對公義、公平等範疇問：「除咗你之外，今晚有邊個佳麗贏咗你覺得係唔公平嘅？唔准講自己喎。」但李明芙表現得非常為難，只是苦笑及重複：「我認為……」足足十秒都不敢答出任何一位佳麗的名字。

被問：「除咗你之外，今晚有邊個佳麗贏咗你覺得係唔公平嘅？」11號李明芙足足10秒都答不出，只懂苦笑。（TVB）

師姐陳凱琳也似乎替她感到尷尬。（TVB）

Do姐於是救場說：「可以答冇嘅……唔使俾人逼嘅。」想給李明芙一個下台階，而麥明詩就表示：「哎呀，Do姐咁nice嘅，我覺得唔公平呀，我選嗰時Do姐冇咁……」而Do姐立即叉腰回話：「咁你都選到咯！你仲想點樣啫？你係香港小姐嚟㗎嘛，點樣唔公平呀？」全場頓時拍爛手掌兼為Do姐歡呼。另一位司儀馮盈盈見狀，就向好友麥明詩說：「我哋好收聲喇，如果唔係就話我哋對呢位佳麗唔公平㗎喇！」Do姐打圓場問李明芙：「冇唔公平，個個都有機會，係咪呀？」此環節才告一段落。

Do姐想化解尷尬，於是救場說：「可以答冇嘅……唔使俾人逼嘅。」誰知麥明詩卻表示自己當年參選時，Do姐沒那麼友善，「投訴」不公平。（TVB）

Do姐立即叉腰回話：「咁你都選到咯！你仲想點樣啫？你係香港小姐嚟㗎嘛，點樣唔公平呀？」（TVB）

馮盈盈見狀，就向好友麥明詩說：「我哋好收聲喇，如果唔係就話我哋對呢位佳麗唔公平㗎喇！」想結束這場問答。（TVB）

台下的胡鴻鈞、吳若希、傅嘉莉、楊明、譚俊彥、陳家樂皆拍爛手掌，為Do姐歡呼。（TVB）

網民都大讚Do姐的教材級表現，認為麥明詩輸得抵，留言：「do姐主持功力就係勁在 能夠兜完場得嚟又串得靚😂」、「Do 姐嘅 dead air 應對 真係好好的主持教材。 經驗的表演。 打完場又化解 dead air 又講到事實冇廢話 又回應到提問 。」、「Do姐到現在仲未有司儀可以代替」

網民重溫這條片並大讚Do姐。（IG@francis_missmo）

也有不少網民讚落選的李明芙幾靚女，表示當時走漏眼。（TVB）

李明芙雖然落選，但都有加入TVB，不過就冇乜作品同曝光，社交平台亦已經兩、三年冇更新。（IG@samanthaxxli）

到底當年麥明詩選港姐時，Do姐又有冇刁難她呢？翻睇《2015香港小姐競選》，Do姐就問：「假如香港可以增加一個法定假期，你覺得加一個乜嘢節日，係應該放假㗎呢？」麥明詩瞬即回答：「我會揀八月最尾個禮拜日嘅翌日啦。（Do姐：點解呢？）因為就係聽日囉。（Do姐：你要有個原因先得㗎。）之前喺英國讀書嗰時，王室生日或者重要慶節都會放假，香港就冇君主制度，我覺得最接近就係香港小姐，既然今日誕生香港小姐，咁聽日就放假喇。」而曾志偉、陳百祥都很認同她的表現，叻哥還讚她有大志，其實麥明詩本身已經答得好，當然無需Do姐「放水」。