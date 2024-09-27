張致恒被雯雯撕破好爸爸形象　又出POST求救︰有冇人可以幫幫手

前Boy'z成員張致恒（Steven）財困欠債講足幾年，與老婆區燕雯不時向網民求救，被截電無奶粉等情況，令外界相當擔心四名兒子情況。早前Steven終的起心肝到地盤返工，又指「可以照顧一個屋企係我嘅福份」，看似生性起來，但9月26日又再次求救。



Steven張致恒做職安真漢子 未被睇死35度照返地盤工：休息一陣先

雯雯兒子呼吸唔到立刻去醫院 轟張致恒冷血謂：宜家仲有呼吸咪得

Steven張致恒在社交平台分享一家六口的全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀况。（IG：@stevencheung）

張致恒STEVEN成功考到地盤平安卡。（IG：@STEVENCHEUNG）

有網民曬出張致恒在地盤工作的照片。（小紅書圖片）

7月29日張致恒STEVEN上載地盤開工照向朋友承諾還錢。（IG：@STEVENCHEUNG）

張致恒勤於返工重新建立正面形象，但太太雯雯本月初又再爆發，疑爆Steven好爸爸形象下真面目，指兒子出事卻受到冷漠對待：「今日朗朗仲要呼吸唔到要立刻去醫院，當時你喺出面招呼緊朋友，仲要走入嚟大大聲鬧我，連朗朗辛苦到喊到咁犀利都望咗我一眼，細細聲叫咗我一聲媽咪。再到我媽打來聽到我喊都安慰我，叫我快帶朗去醫院，你﹗？最記得：佢宜家仲有呼吸咪得。」矛頭直指張致恒。

張致恒有意再戰幕前面尖尖重返顏值巔峰 8年前曾演地盤工人

張致恒貼地盤開工照 洗心革面道歉承諾還錢：對唔住呀爭你哋咁耐

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

9月26日STEVEN又再更新IG STORY，不過並非開工打卡POST而是求救，橙底白字留言：「因為今個月開工不足，所以導致屋企收入唔夠，認真想問下有無人可以幫幫手。」網民普遍不支持，並指：「又唔見吳浩康話開工不足？擺明係懶﹗」