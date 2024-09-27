佘詩曼封視帝級前輩為師父　坦承合作獲益良多︰對我來說很有用

視后佘詩曼（阿佘）早期演技遭到質疑，不被大家所看好，所幸憑着自身努力及慢慢累積經驗才能獲得今時今日的成績。而在過程中亦有不少前輩演員都對她有幫助，近日她就在內地綜藝節目《令人心動的offer 》中大談舊日往事，直言視羅嘉良為師父，皆因對方在演戲中提醒了她許多。

阿佘分享和師父的經歷。（《令人心動的offer 》微博圖片）

在節目中當提及分享和師父有關的經歷時，阿佘就講述自己早期演戲經歷，她表示一直視羅嘉良為師父：「其實我不是科班出身的，我也沒學過，所以所有演員他們都是我的師父。就好像我覺得羅嘉良，我覺得他也是其中一個師父，因為以前我就牢記着那個對白，然後拿着劇本，他就說其實你已經很熟的了，把劇本扔了吧，因為演戲不是把對白背出來就好了，你要放鬆，你現在那麼緊張是演不出好戲的，你放鬆去演，你去感受我的台詞，你去感受現在的這個環境，才會投入在那個角色裡面，這些都是對我來說很有用的知識，所以我覺得他也是我其中一個師父。」

阿佘視羅嘉良為師父。（影片截圖）

羅嘉良的提點令阿佘獲益良多，使她慢慢進步，成為家喻戶曉的視后。而他們二人早期在《七姊妹》曾有合作，近年就在《家族榮耀之繼承者》合作，在《家》劇中二人大鬥演技，內心戲特別多，讓不少網民都讚不絕口。