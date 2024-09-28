前最上鏡小姐教兩招練背雙腿佈滿青筋　近年暴瘦變紙片人惹擔憂

現年55歲的伍詠薇（伍姑娘）在1989年參選亞姐奪得「最上鏡小姐」後入行，曾拍過不少經典作品，但自2020年《金宵大廈2》後就暫未有新作。近年伍姑娘積極經營內地社交平台同網民互動，日前她就拍片分享Keep Fit心得，用兩招練背，她寫道：「相信姐！開肩背薄，每日一練， 虎背熊腰拜拜。今天姐姐當一回業餘的健身教練，教教你們怎麼美背，其實很簡單，就按這兩個步驟堅持做，不僅體態會變好，身體也會感到很舒服。」

伍詠薇。（資料圖片）

伍詠薇在1989年參選亞姐奪得「最上鏡小姐」。（影片截圖）

1989年亞洲小姐選舉，當年20歲的伍詠薇賽前被視為頂頭大熱。（影片截圖）

伍詠薇在TVB最後一套劇是《金宵大廈2》，她飾演控制狂母親，利用女兒毀容一事賣慘，演技獲激讚。（影片截圖）

近年伍姑娘積極經營內地社交平台同網民互動。（影片截圖）

片中所見，身穿灰色緊身T恤襯短裙的伍姑娘，打扮年輕，她親身示範兩個動作，教大家練背，不過當她彎腰時，可見她雙腿青筋盡現，靜脈曲張明顯，惹來網民擔憂。據知小腿肌肉不夠力、長期久坐或久站的人都可能罹患靜脈曲張，其症狀可能會導致該部位脹滿或疼痛，嚴重恐併發腳踝處出現急性脂肪壞死，而且女性比男性受影響的可能性更高。

日前伍姑娘拍片分享Keep Fit心得，用兩招練背。（影片截圖）

親身示範兩個動作。（影片截圖）

不過當她彎腰時，可見她雙腿青筋盡現，靜脈曲張明顯，惹來網民擔憂。（影片截圖）

第二招。（影片截圖）

練背。（影片截圖）

分享心得。（影片截圖）

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其實近年伍姑娘的健康狀況備受網民關注，早前她曾曬出照片，但因身形激瘦，頸筋暴現兼頭大身細，不少網民都擔心她太瘦，勸她多吃一點：「吃多D啊伍姑娘」、「有點瘦多吃」、「吃多啲，最緊最緊要健康呀！」

伍詠薇早前在IG上載近照，身型消瘦惹網民擔憂。（IG@christineng）

伍詠薇。（影片截圖）