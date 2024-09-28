鄭丹瑞見證大女鄭瑤註冊結婚　榮升外父眼濕濕：一定要幸福喔

鄭丹瑞（旦哥）與初戀太太育有兩位千金，分別是大女鄭瑤（Zaneta）及細女鄭珉（Amanda），鄭瑤在本月初曬出與男友Jacob的合照及巨型鑽戒，宣布結婚喜訊！不過鄭瑤一直未有透露婚期，直至今日（28日）鄭丹瑞在IG宣布正式榮升做外父，他曬出大女註冊結婚的照片，並寫道：「一定要幸福喔！」

鄭丹瑞同女兒感情好好。（IG@zanetacheng）

溫馨。（IG@zanetacheng）

曬巨鑽！（IG@zanetacheng）

鄭瑤在本月初宣布喜訊。（IG@zanetacheng）

不過鄭瑤一直未有透露婚期。（IG@zanetacheng）

今日（28日）鄭丹瑞在IG宣布正式榮升做外父，他曬出大女註冊結婚的照片，並寫道：「一定要幸福喔！」（IG@happyeggba）

鄭瑤從後攬住爸爸，兩人不禁眼濕濕，可見鄭丹瑞都十分不捨女兒出嫁。（IG@happyeggba）

相中所見，鄭瑤同Jacob交換戒指，全程甜笑一臉幸福。而在另一張相中，鄭瑤從後攬住爸爸，兩人不禁眼濕濕，可見鄭丹瑞都十分不捨女兒出嫁。早前鄭瑤公開婚訊後，曾接受《香港01》獨家訪問，並透露與Jacob的相識過程及求婚細節，兩人原來在東京認識，她透露二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現大家都是香港人便開始聊天，傾談後發現相當投契，雙方都喜歡睇書、睇畫，因而有不少共同話題。

鄭瑤於今年情人節正式公開戀情。（IG@zanetacheng）

之後常常放閃，好幸福！（IG@zanetacheng）

Zaneta宣布做人妻！（受訪者提供）

兩人於東京邂逅，傾談後發現十分有緣，志趣相投。（IG@zanetacheng）

今年3月Jacob在巴黎向鄭瑤求婚，鄭瑤透露：「當時我去Paris fashion week做嘢，Jacob 飛咗過嚟surprise我，同我慶祝生日。平時fashion week好忙好趕，咁佢工作都好忙，所以佢就喺架車度一邊做嘢，我就一邊周圍去，大家忙碌中都好開心，個trip完咗之後佢就同我求婚啦！一切都好自然，我覺得好浪漫。」素有「學霸」之稱的鄭瑤，早年於英國中學會考考獲11A佳績，修畢莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文，畢業後回港發展，現為時裝雜誌擔任編輯總監。而Jacob的成長背景與鄭瑤亦十分相似，在劍橋大學工程系畢業後於倫敦從事金融行業，之後到咗哈佛商學院讀MBA，直至兩年前返港，打理家族辦公室。

Jacob同Zaneta一樣熱愛藝術，經常睇展覽。（IG@zanetacheng）

今年3月，Zaneta在巴黎工作中過33歲生日，Jacob特登飛過去，原來當時已求婚！（IG@zanetacheng）

Zaneta曾於英國中學會考考獲11A佳績，在美國修畢英國文學及政治學後，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言。（IG@zanetacheng）

學霸！（IG@zanetacheng）

Fit！（IG@zanetacheng）

Fit！（IG@zanetacheng）