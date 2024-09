李嘉欣與百億名媛好友為黎姿提前慶生　曾傳閨密情斷同場零合照

黎姿(Gigi)自與富商馬廷強結婚後升格豪門闊太,更躋身上流貴婦圈,日前她就獲幾位名媛好友提前慶祝53歲生日,而多年好友李嘉欣(Michele)亦有現身,黎姿在IG曬出合照,並寫道:「Feeling so loved celebrating my birthday with amazing friends!」而李嘉欣亦有發文送上祝福:「提早為女神黎姿祝賀生日快樂,永遠美麗幸福💝💕」

黎姿(Gigi)將於下個月初迎來53歲生日。(IG截圖)

提前慶生!(IG截圖)

日前黎姿獲幾位名媛好友提前慶祝53歲生日,而多年好友李嘉欣(Michele)亦有現身。(IG截圖)

身份不簡單!(IG截圖)

名媛好友。(IG截圖)

李嘉欣。(IG截圖)

慶祝生日!(IG截圖)

相中所見,除了李嘉欣之外,為黎姿慶生的百億名媛好友身份亦不簡單,包括李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜(Bonnie)、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖(Jenny)、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡,位位都出自豪門貴婦圈,非富則貴!

李嘉欣亦有發文送上祝福:「提早為女神黎姿祝賀生日快樂,永遠美麗幸福💝💕」(微博@李嘉欣Michele)

今年6月李嘉欣54歲生日,幾位百億名媛好友包括李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜(Bonnie)、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖(Jenny)、已故富商邱德根孫女邱詠賢、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡都有為她慶生。(IG截圖)

位位都出自豪門貴婦圈,非富則貴!(IG截圖)

李嘉欣孭着價值約30萬的Hermès Constance,盡顯身價!(IG截圖)

黎姿與李嘉欣同是圈中女神級大美人,曾在娛樂圈發展,又同樣嫁入豪門過着少奶奶生活,不時在品牌時尚活動或名媛聚會中碰面,多年來二人都會互相為對方慶祝生日,情同姊妹。不過近年兩人被發現即使同場但都沒有合照,不禁惹來網民無限聯想和揣測,因而傳出閨密情生變。今次李嘉欣出席黎姿的生日會,兩人都保養得宜,狀態極佳!

去年10月林恬兒、柳王明琪、騰訊公司總裁劉熾平太太湯敏儀及邱德根孫女邱詠筠一起為黎姿慶生。(IG@emilylam.ho)

但就未見李嘉欣。(IG@emilylam.ho)

去年11月黎姿、李嘉欣、「千億新抱」徐子淇(Cathy)、林建岳謝玲玲的大女林恬兒(Emily)、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針等出席慈善晚宴,在大合照中,徐子淇同林恬兒穩佔C位,但李嘉欣就站在了最側的位置。(IG@emilylam.ho)

一度傳出閨密情生變。(IG@michele_monique_reis)

保養得宜。(IG@gigilai_official)

依然好Fit!(IG@gigilai_official)

明艷照人!(IG@gigilai_official)

大美人!(微博@李嘉欣Michele)