古巨基患急性中耳炎　退出內地歌唱節目：醫生說右耳聽力降一半

古巨基最近參加內地節目《我們的歌》，節目已播出一段時間，但古巨基卻因患上急性中耳炎，宣布要退出節目餘下錄影。今日（29日），他發文透露幾日前發病：「26號晚上洗澡後沒多久，突然感到右耳很刺痛並且聽覺模糊，因為是半夜時分，所以當時想看看第二天起床後的狀況再算。第二天醒來，情況依然，便立即前往專科醫生求診。醫生檢查並在我耳內擷取圖片後，發現我右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診為急性中耳炎，屬感染病毒所致。」

古巨基最近參加內地節目《我們的歌》，節目已播出一段時間。

情況比預期嚴重，基仔說：「醫生說估計我右耳當時聽力下降了一半，建議我除了用藥之外還必需要休息，但我告訴醫生當天傍晚我需要飛往上海準備接下來的幾天綵排和演唱，醫生說這樣對耳朵會有風險。」

基仔透露：「醫生說估計我右耳當時聽力下降了一半。」（IG@leoku）

不過為了節目著想，基仔和太太星期五傍晚還是堅持出發前往上海，直奔錄影棚綵排，他透露：「如以往的習慣，雙耳戴耳機，綵排了約一小時。回到飯店後，右耳感覺疼痛和耳鳴，聽力比之前情況變得更弱以及因聽力不平衡導致暈眩，太太看著這情況有點擔心。在這個病況下，除了沒有把握作正常表演外，還有擔心長遠創傷留下後遺症的風險。經理人和我最終只能向《我們的歌》劇組提出退出節目的請求，以免影響節目的線上直播。」

儘管古巨基如常去上海綵排，但由於耳朵情況比預期嚴重，恐有後遺症，於是宣布退出。（節目截圖）

節目組公布今晚（29日）的競演歌單陣容已沒有了古巨基。（微博）

他向東方衞視以及《我們的歌》劇組致歉，指為大家帶來各種不便，感謝大家的諒解。他亦向合作的兩位年青歌手黃霄雲、王赫野致歉，希望痊愈後能再續合作的緣份。最後，他向期待《我們的歌》的樂迷們致歉，期待自己能盡快康復，再次為大家帶來我的音樂和舞台。