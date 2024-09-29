歐倩怡與郭晉安離婚後復工　賣車起居慳得就慳：盡可能坐地鐵

歐倩怡5月份宣布與結婚多年的郭晉安離婚。離婚後，歐倩怡曾向傳媒「呻窮等錢使」，隨後亦再回到職場上工作。今日（27/09）她主持HOYTV節目《健康關注組》，傳媒探班環節時接受《香港01》訪問，就談到最新近況。她說：「好多稿好都係自己寫返，但係已經冇以前咁好記性，都幾多食螺絲。」她坦言還需要時間適應。

歐倩怡主持HOYTV節目《健康關注組》。(林迅景 攝)

她坦言以前照顧小朋友，現在則專注工作，所以也要時間適應。「而家要好專注一份工，唔可以好似以前咁想去旅行就去，要安排得啲時間好啲。（單身生活做乜多？）清潔！都唔知啲麈喺邊度嚟。」她也笑言，以前煮飯時會要求洗菜洗得很仔細，現在隨便洗一洗就算。

歐倩怡再回到職場上工作。(林迅景 攝)

歐倩怡也表示，覺得自己浪費了以往的時間。「啲時間都冇好好地建立自己事業，我成日去同學聚會，我呢個年紀嗰啲個個都高薪厚職。我覺得佢哋除咗經濟上Ok之外，自信同埋社交，講嘢談吐，我都好慚愧地覺得自己爭人一截。」

歐倩怡拒回答郭晉安的離婚手續進程。(林迅景 攝)

她也表示，一個人住起居飲食都節省了，說：「我係真係賣咗架車，盡可能坐地鐵。OK嘅，我覺得係返工方面盡量慳到就慳。以前有小朋友計落多幾個人頭坐落抵啲，但係而家停車場，油錢，牌費愈嚟愈貴。」問起與郭晉安的離婚手續進程，歐倩怡則回答：「其他嘢唔講啦，嗰啲唔講啦。」

郭晉安歐倩怡已分居２年。（資料圖片）