東張西望｜劉太仍未有歸期情緒崩潰爆喊　呢位東張女神聽到勁心噏

《東張西望》日前（25日）一集講到報料人劉先生向節目組指其太太與朋友7月時跟團到韓國濟州島旅遊，在到訪汗蒸幕時疑因為打卡而拍攝到在場人士的裸體照，所以被逮捕，而劉太太的護照亦被扣起至今，歸期未定。劉生更激動表示「坐監咪坐監」，不應讓太太無了期在韓國等待，應該要盡快解決事件。

東張西望｜港婦韓國涉性暴力罪被捕3個月 仍未能回港老公勁激動

港婦韓國涉性暴力罪未有歸期。（節目截圖)

劉生更激動表示「坐監咪坐監」，不應讓太太無了期在韓國等待，應該要盡快解決事件。（節目截圖)

節目組派員到濟州島找劉太了解事件，劉太表示住酒店的支出已是很重的負責，還未計吃。劉太被問到有什麼開始不夠或需要時，她嘆氣道：「我就驚一路凍，仲未有得畀我走或者未判我啊，可能就唔夠衫㗎啦！錢又冇啦，有咩好打發，唯有喺街行吓。」劉太因為不懂得韓文，所以只能夠在附近一間有懂得中文的侍應餐廳內用膳。

節目組派員到濟州島找劉太了解事件。（節目截圖)

劉太因為不懂得韓文，所以只能夠在附近一間有懂得中文的侍應餐廳內用膳。（節目截圖)

連月來，劉太都活在憂慮之下，令她情緒都崩潰，在訪問中不禁大哭：「自己都唔知點樣！好痛苦，自己覺得好痛苦！你問我呢啲事，我仲痛苦，我覺得自己好慘。」適逢節目組去濟州探望劉太時是她的生日，節目組亦帶她去吃烤肉，希望可以令劉太暫時放下憂愁。

劉太都活在憂慮之下，令她情緒都崩潰。（節目截圖)

劉太在訪問中不禁大哭。（節目截圖)

離開食肆後，劉太的擔心情緒又現，一度坐在街邊痛哭，「東張女神」梁菁琳亦立即在旁加以安慰。梁菁琳見到劉太坐在街邊痛哭，她都不禁鄒起眉問她是否壓力太大，樣子看上去「勁心噏」，劉太即表示希望事件盡快完結。

離開食肆後，劉太的擔心情緒又現，一度坐在街邊痛哭。（節目截圖)

「東張女神」梁菁琳亦立即在旁加以安慰。（節目截圖)