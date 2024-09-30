TVB新紮小生得寵曬與樂易玲親密照　曾戀高海寧被指撞樣內地頂流

現年30歲的林正峰近年獲無綫力捧，第二套劇集已經與游嘉欣初嚐主角滋味，之後更加是劇接劇，去年在台慶劇《新聞女王》中飾演暖男王偉，令觀眾留下印象，劇中與高海寧（高Ling）更有感情戲，令少網民羨慕。而他今年生日還獲佘詩曼現身祝賀，可見深得姐姐們喜愛。

林正峰參加J2清談節目《#後生仔傾吓偈》入行，起初給人宅男感覺。（節目截圖）

在劇集《青年心城之撐起青春》中，林正峰首次擔任男主角，與游嘉欣發展感情線，當中不乏甜蜜互動。

林正峰與鍾嘉欣因拍攝《星空下的仁醫》成為好友。（IG@niklas_lamcf）

近日，林正峰獲邀出席一個慈善晚宴，還分享了與以前一起主持《#後生仔傾吓偈》的麥明詩，以及與高層樂易玲的合照。雖然在與樂小姐的合照中還有另一小生何廣沛，但從微細動作中可見林正峰與樂易玲更加「親切」，二人頭貼頭、身貼身，露出燦爛笑容，能與樂小姐如此親近真的並非每個人都可以，似乎心得樂小姐寵愛。

林正峰上年憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男王偉一角，令觀眾印象深刻。（資料照片）

羨慕不少網民。（IG@niklas_lamcf）

林正峰今年生日阿佘都有現身，非常有面。（IG@niklas_lamcf）

林正峰今年生日阿佘都有現身，非常有面。（IG@niklas_lamcf）

林正峰日前出席一個慈善晚宴，與麥明詩合照。（IG@niklas_lamcf）

同樂小姐頭貼頭合照，並不是個個都可以。（IG@niklas_lamcf）

另一令網民注意的林正峰愈來愈靚仔，由初出道《#學生仔傾吓偈》裡面的四眼宅男形象，到現在除去眼鏡大走韓風路線，更因此惹來整容疑雲。此前，他在街頭拍劇時還曾被網民認錯是內地頂流王鶴棣，因而引起網民激烈討論，有現身回應，那是我，雖然王鶴棣也是我偶像。」事件才得以平息。此外，林正峰早前又曾被指抄襲男團MIRROR成員Anson Lo髮型，但他非常大方回應：「其實俾人話似佢，我真心開心，始終對方係一個咁有才華嘅人。」並稱初入行時已經是這個「心形瀏海」髮型，果然人紅是非多。

林正峰愈來愈靚仔。(梁碧玲 攝)

轉了新look。（IG@niklas_lamcf）

操大隻。（IG@niklas_lamcf）

林正峰分享了「肌肉照」後，大量網民湧入他社交平台留言大讚。(微博圖片)

林正峰曾在街頭拍劇時，被網民認錯是內地頂流王鶴棣，因而引起網民激烈討論。

林正峰否認抄襲Anson Lo「心形瀏海」髮型。

其實林正峰身世都非常慘，自細在單親家庭長大、又攞過綜援，小學讀邨校環境比較混雜，經常被人欺凌，因此漸漸讓他的想法變得很負面，他不想自己下一代都是這樣，所以努力工作，試過一人打4份工，包括兼職的：補習、心理治療小組及社工；也因為這些種種經歷，令他告訴自己不能做「躺平族」，更要懂得珍惜現時所擁有的一切。