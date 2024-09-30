TVB新紮小生得寵曬與樂易玲親密照 曾戀高海寧被指撞樣內地頂流
撰文：陳釗
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現年30歲的林正峰近年獲無綫力捧，第二套劇集已經與游嘉欣初嚐主角滋味，之後更加是劇接劇，去年在台慶劇《新聞女王》中飾演暖男王偉，令觀眾留下印象，劇中與高海寧（高Ling）更有感情戲，令少網民羨慕。而他今年生日還獲佘詩曼現身祝賀，可見深得姐姐們喜愛。
近日，林正峰獲邀出席一個慈善晚宴，還分享了與以前一起主持《#後生仔傾吓偈》的麥明詩，以及與高層樂易玲的合照。雖然在與樂小姐的合照中還有另一小生何廣沛，但從微細動作中可見林正峰與樂易玲更加「親切」，二人頭貼頭、身貼身，露出燦爛笑容，能與樂小姐如此親近真的並非每個人都可以，似乎心得樂小姐寵愛。
另一令網民注意的林正峰愈來愈靚仔，由初出道《#學生仔傾吓偈》裡面的四眼宅男形象，到現在除去眼鏡大走韓風路線，更因此惹來整容疑雲。此前，他在街頭拍劇時還曾被網民認錯是內地頂流王鶴棣，因而引起網民激烈討論，有現身回應，那是我，雖然王鶴棣也是我偶像。」事件才得以平息。此外，林正峰早前又曾被指抄襲男團MIRROR成員Anson Lo髮型，但他非常大方回應：「其實俾人話似佢，我真心開心，始終對方係一個咁有才華嘅人。」並稱初入行時已經是這個「心形瀏海」髮型，果然人紅是非多。
其實林正峰身世都非常慘，自細在單親家庭長大、又攞過綜援，小學讀邨校環境比較混雜，經常被人欺凌，因此漸漸讓他的想法變得很負面，他不想自己下一代都是這樣，所以努力工作，試過一人打4份工，包括兼職的：補習、心理治療小組及社工；也因為這些種種經歷，令他告訴自己不能做「躺平族」，更要懂得珍惜現時所擁有的一切。