美麗40路｜曾凱霖趙芮嵐力壓全場　比堅尼登場豐滿身材勁吸睛

ViuTV舉辦的《美麗40路最美一夜》昨日（29日）三甲正式出爐，冠軍由大熱陳雅慧（仙迪）奪得，亞軍則由「翻版林明禎」馬麗如（Taylor）奪得，而季軍由周雅韻（Connie）奪得。

冠軍由大熱陳雅慧（仙迪）奪得。(facebook圖片)

亞軍則由「翻版林明禎」馬麗如（Taylor）奪得。(facebook圖片)

季軍由周雅韻（Connie）奪得。(facebook圖片)

選美當然少不了泳衣的環節，曾經是歌手的曾凱霖（Belle）除了歌聲令大家耳朵懷孕外，穿上泳衣時更甚有睇頭。Belle穿上黑色比堅尼出場，已經可以見到她的豐滿上圍，令人眼前一亮。

曾經是歌手的曾凱霖（Belle）除了歌聲令大家耳朵懷孕外，穿上泳衣時更甚有睇頭。(facebook圖片)

曾經是歌手的曾凱霖（Belle）除了歌聲令大家耳朵懷孕外，穿上泳衣時更甚有睇頭。(facebook圖片)

Belle穿上黑色比堅尼出場，已經可以見到她的豐滿上圍，令人眼前一亮。(facebook圖片)

而趙芮嵐（Yolanda）雖然已經是3子之母，但穿起比堅尼出場仍然能力壓全場。Yolanda在泳衣環節時更見到家人「一秒爆喊」，她堅持努力追夢完成比賽，做兒子的好榜樣。

趙芮嵐（Yolanda）雖然已經是3子之母，但穿起比堅尼出場仍然能力壓全場。(facebook圖片)

趙芮嵐（Yolanda）雖然已經是3子之母，但穿起比堅尼出場仍然能力壓全場。(facebook圖片)

Yolanda在泳衣環節時更見到家人「一秒爆喊」。(facebook圖片)