《愛·回家》最正小花原來勁唱得　網民話可以原地出道本尊咁回應

現年31歲的李芷晴，最近憑劇集《愛·回家之開心速遞》和《企業強人》人氣急升，加上她向來也非常清楚自己「流量密碼」，不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其凹凸有致的火辣身材，故深受網民喜愛，更有網民在討論區指李芷晴是「全《愛回家》最正」。

李芷晴參加2018年香港小姐入行。（陳順禎攝）

李芷晴其後再參加《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍暨「最佳進步獎」。（IG@step_bystep）

李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，其一雙逆天長腿，引起網民關注。（IG@step_bystep）

李芷晴在《企業強人》飾演姜大衛女兒。（IG@step_bystep）

但原來李芷晴除了身材出眾外，聲線也相當不俗，最近有網民在社交平台轉載她翻唱Kiri T歌曲《至少做一件離譜的事》的片段，受到不少網民激讚。翻查李芷晴社交平台，該片段原來是她早前到錄音室錄音時所拍的。片中，李芷晴非常投入旋律和歌詞之中，與平時形象非常不同，帶給大家新鮮感。其歌聲也得到網民認可，紛紛留言：「好溫柔」、「不但好聽，人又靚又甜」、「好聽！好過許多在職女歌手！！」、「掂喔，犀利。拍得住原唱」、「可原地出道」；就連龔嘉欣、呂慧儀都點讚支持。另外也有網民給予意見：「氣聲有點多，咬字可以再進步，加油」。

李芷晴最近翻唱Kiri T歌曲《至少做一件離譜的事》。（IG@step_bystep）

李芷晴歌喉不俗。（IG@step_bystep）

被讚人靚聲甜。（IG@step_bystep）

網民激讚可原地出道。（IG@step_bystep）

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對於獲網民讚可以「原地出道」，李芷晴接受《香港01》訪問時表示：「多謝網民嘅欣賞，佢哋對我太好太錫我啦！岀道就唔敢當住，都知道自己有好大嘅進步空間。其實我細細個就已經好鍾意唱歌，以前細個都會參加啲歌唱比賽，都有幻想過自己將來可唔可以做一個歌手，但係因為我好怕羞，一上台表演就會好緊張，加上唱歌冇乜技巧，所以最後都無向依方面發展。點知輾轉間入左行做演員，雖然最後唔係做歌手，但係咁啱有機會接觸到一個錄音室嘅朋友可以試下錄音，依家都係當佢興趣咁樣練習下，練習多啲錄多啲cover，希望將來有機會會有屬於自己嘅歌曲啦。」

李芷晴亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。（IG@step_bystep）

身材出眾。（IG@step_bystep）

李芷晴之前在劇集《再見·枕邊人》中，穿上白色西裝外套加白色短褲，裡面則是一件黑色超低胸的tube top，大騷豐滿上圍。(《再見·枕邊人》截圖)

李芷晴參加2018年香港小姐入行，起初發展平平，演閒角居多，直至長駐處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，開始引起網民關注。2022年李芷晴延續其選美夢，參加了《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍暨「最佳進步獎」；及後獲得不少演出機會，有份參演《法言人》、《本尊就位》和《再見·枕邊人》等劇集及綜藝節目；同時，她亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。

李芷晴向來也非常清楚自己「流量密碼」，不時會在社交平台大派福利。（IG@step_bystep）

斯文靚女Look又得。（IG@step_bystep）

屈機S身材。（IG@step_bystep）

火辣。（IG@step_bystep）

不得了。（IG@step_bystep）

不過要數到李芷晴「代表作」，一定是在2021年的《萬千星輝賀台慶》，當晚她奪得38萬元台慶大獎，司儀之一的麥美恩肉緊送上擁抱，令李芷晴的豐滿身材於鏡頭前表露無遺，畫面震撼，衝擊電視觀眾和網民眼球。

經典一幕。（電視截圖）