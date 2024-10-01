《愛回家》小生與樂易玲合照遭發配邊疆　當紅花旦極速上位企中間

現年43歲的無綫（TVB）藝人楊明，2020年在在山頂馬己仙峽道發生交通意外，當時被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」3項罪名，後兩項罪名成立，被判入獄18天、罰停牌2年及罰款2000元。出獄後楊明改過自新，TVB亦安排他回歸人氣處境喜劇《愛·回家之開心速遞》，可惜反應平平。雖然男友形象大跌，但莊思明依舊不離不棄，有情有義。近日莊思明更帶埋男友出席晚宴，影大合照驚洩眾藝人力捧程度？

李忠希相約楊明徐榮遊車河。（IG：@jonesler）

Lisa曬出與楊明的AI婚紗照放閃。(ig圖片)

莊思明及楊明日前出席酒店舉辦的「24 Hands Gala Dinner」。莊思明靚爆現身晚宴，她心情大靚地與眾人合照，當晚她穿上銀色閃片裙，騷出誘人美腿，相當美艷。而以半正式休閒裝現身的楊明黐實女友，笑容滿面精神不俗。

楊明戲中以英勇姿勢打走謝可逸，但就未有與白彪相認。(《愛．回家》截圖)

楊明。（TVB截圖）

除了莊思明及楊明外，TVB高層樂易玲、藝人高海寧、「大小姐」林淑敏、「天下第一關」鄭紹康亦有出席晚宴。鄭紹康與樂易玲關係融洽地孖公仔合照，憑《新聞女王》中港兩地人氣急升當紅花旦高Ling站在樂易玲旁邊，足見受寵程度！而楊明則「發配邊疆」企最左側，但他似乎絲毫沒有介意，看來有女友陪伴已萬事足！

莊思明與楊明齊為樂易玲慶生。(ig圖片)

楊明向來是樂易玲愛將。當日楊明出獄後並沒有立即回家，反而駕車到將軍澳電視城，據報道指，他當日約了樂易玲親自認錯，及拍悔過影片補鑊。去年初亦有報道指，以往身為佛教徒的楊明受樂易玲影響改信基督教，楊明不但常隨樂易玲到教會參與崇拜，在他出事期間，樂易玲亦經常輔導、鼓勵和開解他，會嚴厲鬧醒他，又給予他改過翻身的機會，亦有向他與莊思明傳福音。楊明曾表示自己在獄中有讀聖經，助他度過了那段最艱難的日子。

楊明大合照被「發配邊疆」，高Ling企樂易玲旁邊。（小紅書）

楊明與莊思明出席晚宴。（小紅書）

莊思明同高Ling調皮合照。（小紅書）

楊明同莊思明恩愛出席晚宴。（小紅書）