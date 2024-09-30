TVB小花林穎彤惹官非令星途受阻：發生咁多事唔癡線都算係咁

童星入行轉眼已22年的TVB小花林穎彤（Bella），去年與緋聞男友鄭雋熹捲入JPEX案風波，又因涉在公眾地方行為不檢，雖最終擾亂罪名不成立，但惹官司後TVB已立即叫停其工作，星途凍過水。去年10月她曾透露決定去進修，近日分享長文及片段分享自己最新動向，並直認「搵返自己」。



林穎彤近月演藝工作停擺。（IG：@bella_lam）

林穎彤近月演藝工作停擺。（IG：@bella_lam）

林穎彤去年涉案上庭。（資料圖片）

林穎彤自責連累鄭雋熹惹官非。（梁碧玲攝）

去年十月林穎彤曾貼開工照！（截圖）

去年十月林穎彤曾貼開工照！（截圖）

10歲已入行做童星的林穎彤，去年事業停擺之際趁機讀書增值自己，7月成功修畢「應用營養學及營養補助劑基礎證書」課程，她拍片分享近月動向：「找尋自我之旅 #1「你覺得你清唔清楚你自己啊？🤗」呢兩年經歷嘅事令我脫胎換骨 好似一個全新嘅人咁，我改變咗好多☺️我夠膽講而家真係幾了解自己!大家成日可能有種感覺唔知我去咗邊 搞緊乜 個人其實係點？因為真係好少同大家講自己野亦都唔習慣解釋總之就收收埋埋咁啦。」

林穎彤拍片分享近月轉變。（截圖）

林穎彤拍片分享近月轉變。（截圖）

林穎彤童星出身。（截圖）

林穎彤拍片分享近月轉變。（截圖）

林穎彤去進修增值自己。（截圖）

林穎彤去進修增值自己。（截圖）

林穎彤去進修增值自己。（截圖）

林穎彤去進修增值自己。（截圖）

林穎彤去進修增值自己。（截圖）

經歷種種挑戰，林穎彤沉殿後正面迎戰：「經過上天送給我好多人生課題讓我挑戰🤣然後好彩本人是非常喜歡思考和瘋狂自我覺察的人🙃我勇敢地大大力翻開左人生新一頁，拋開過往自己俾自己嘅枷鎖，想將我嘅故仔分享俾我IG嘅觀眾。剪咗好幾條片 試下睇完會唔會了解我多啲？😆#同大家講心事個心仔卜卜跳 #未到戲肉 #過幾日有下一條片慢慢睇落去啦 #成套劇咁啊 #真係人生如戲 #其實發生咁多事唔痴線都算係咁#不過真係好多謝呢啲經歷 #如果唔係仲懵吓懵吓 #方向對了就不怕路長 #有了目標夢想就不遠。」

林穎彤正面去面對挑戰難關。（截圖）

林穎彤正面去面對挑戰難關。（截圖）

林穎彤正面去面對挑戰難關。（截圖）

林穎彤正面去面對挑戰難關。（截圖）