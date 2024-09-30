索爆港姐冠軍曬屈機黃金身材　與應屆港姐合照獲讚「選多次都贏」

現年30歲的黃嘉雯（Carmaney）是2019年香港小姐冠軍，無奈當選後撞正疫情，工作不多以致發展平平，至近年才開始「發圍」，先憑劇集《下流上車族》中飾演「小三」一角，令網民留下深刻印象；其後在《逆天奇案2》演技也獲讚賞。而拍劇的同時，黃嘉雯也參與不少綜藝，故無論是以前的J2還是現在的TVB Plus，都經常見到她身影。

黃嘉雯，2019年香港小姐冠軍，參選時25歲。（資料圖片/梁碧玲攝）

黃嘉雯憑劇集《下流上車族》中飾演「小三」一角，令網民留下深刻印象 。(《下流上車族》截圖)

黃嘉雯在《逆天奇案2》演出獲讚。(《逆天奇案2》截圖)

黃嘉雯近年除了拍劇外，也主力拍攝綜藝節目。（IG@carmaneysantiago）

眾所週知，黃嘉雯擁有一副fit到漏的身材，而她也深明「流量密碼」的重要性，所以沒有浪費上天給她的天賦，不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜地展示其凹凸有致的火辣身材，尤其是去旅行的時候，睇到網民流鼻血。

當然不少得水上節目。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯深明「流量密碼」的重要性。（IG@carmaneysantiago）

去旅行不忘派福利。（IG@carmaneysantiago）

索！（IG@carmaneysantiago）

近日，黃嘉雯出席一個慈善晚宴，她穿上一條Deep V露背吊帶貼身裙，裙面貼滿閃鑽，散發優雅氣質之餘，還將她完美的身形曲線表露無遺，該有肉的地方有，該幼細的地方細，真的一點贅肉都沒有，非常屈機。

黃嘉雯一身打扮高貴而不失性感。（IG@carmaneysantiago）

非常吸睛。（IG@carmaneysantiago）

屈機身形。（IG@carmaneysantiago）

白滑玉背。（IG@carmaneysantiago）

黃嘉雯寫道：「綵排對左咁多日，第一次係比賽完左之後見到小師妹 ！」她所指的小師妹正是應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍暨「最上鏡小姐」梁嘉莹、季軍楊梓瑤及「友誼小姐」王汛文。網民大讚黃嘉雯：「嘉雯超級靓女，好高貴優雅、好有氣質」、「天花板係唔會再有人可以超越」、「真係最靚果個係妳」；甚至有人說：「今年選多次都贏。」

黃嘉雯與同屆「友誼小姐」陳熙蕊一同出席。（IG@carmaneysantiago）