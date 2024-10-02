兩大中佬男神相約尋「歡」　狀態Fit爆看不出真實年齡獲讚型到裂

還有幾日便登「6」（10月6日生日）的鄭浩南，於2022年自爆與結婚20年的前妻鮑愛玲（Elyn）婚變，更形容為「人財兩失」並留下男兒淚，震驚全城。不過近年鄭浩南已走出離婚的陰霾，重新投入工作，除了拍戲外，還積極經營其社交平台，經常去不同地方品嚐當地美食，當上美食KOL。

鄭浩南之前在活動上透露自己的婚姻狀況有變，期間更講到眼濕濕，令人心痛。（資料圖片/梁碧玲攝）

鄭浩南年前因為與前妻鮑愛玲婚變，再次成為新聞焦點。（鄭浩南微博圖片）

鄭浩南於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡飾演的司徒浩南，簡直幕幕精彩兼成為經典！（《98古惑仔5：龍爭虎鬥》電影劇照）

即將60歲的鄭浩南，依然咁有型。（資料圖片）

近日，鄭浩南找來好友關禮傑一起拍片，兩個大男人夜麻麻出去尋「歡」，大家不要誤會，只是一起吃個飯，開心返一晚。鄭浩南寫道：「朋友相聚，對朋友要懂得珍惜，開心快樂常相聚；對時間要學會珍惜，工作生活都如意，請珍惜一切，願事事順利@關禮傑」。

鄭浩南日前難得回港，即相約好兄弟關禮傑食飯聚舊。（小紅書）

鄭浩南日前難得回港，即相約好兄弟關禮傑食飯聚舊。（小紅書）

鄭浩南日前難得回港，即相約好兄弟關禮傑食飯聚舊。（小紅書）

鄭浩南日前難得回港，即相約好兄弟關禮傑食飯聚舊。（小紅書）

片段中，兩人飲飽食醉後離開餐廳，期間互笠高帽。鄭浩南表示開心到不得了，難得回港，找到「李尋歡」（關禮傑在《小李飛刀》的角色）和他吃飯：「又好戲又靚仔」。關禮傑謙虛說：「靚乜鬼呀，嚟到呢度當然係叫你『加錢哥』（鄭浩南在《黑社會》的角色）。」鄭浩南再拋出對方經典角色：「『常言笑』（關禮傑在《新龍門客棧》的角色），冇人唔識呀嘛？」關禮傑當然有備而來：「鄭浩南就冇人識嘅，司徒浩南（鄭浩南在《古惑仔》的角色）就Very Nice！」可見兩人老友鬼鬼。

兩人互笠高帽，非常老友。（小紅書）

兩人互笠高帽，非常老友。（小紅書）

兩人互笠高帽，非常老友。（小紅書）

而最令網民驚嘆的是，兩人都保養得非常好，雖然已經登「6」，但看上去頂多似40多歲，體型依然強壯有活力，而且愈老愈有型、愈老愈有男人味，看得出他們對自己的身材管理非常嚴格。網民紛紛留言：「兩個人keep得好好」、「型到爆裂」、「兩個大帥哥 帥爆整條街」。

兩人當晚打邊爐之餘還有得食泰國菜。（小紅書）

相當盡興。（小紅書）