陳百祥反串扮女人現身銀行勁驚嚇　網民竟覺得撞樣呢位金牌經理人

73歲的陳百祥（叻哥）自2022年宣布息影後，近年轉戰內地，除了雄心壯志揚言要搞青訓提升國內足球水平，甚至自薦做國足主帥外，還活躍於內地社交平台，轉型做KOL，憑着牙擦認叻的個性，深受內地網民歡迎。

陳百祥於2022年宣布息影。 (資料圖片/陳順禎 攝)

陳百祥近年活躍內地社交平台。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

陳百祥表示知道國足的弊病和弱點在哪，更指國足只有一個方法挽救局面就是他回去做教練。（抖音）

阿叻繼早前在社交平台分享拍攝短劇花絮，變身「外賣仔」和「地盤佬」體驗送外賣和做地盤工後；近日又有未公開片段曝光，帳號「香港明星經紀K.C.」寫道：「陳百祥不准我發的。但實在太搞笑啊」。

阿叻早前曾在社交平台分享拍攝短劇花絮，變身「外賣仔」和「地盤佬」體驗送外賣和做地盤工。（抖音）

阿叻早前曾在社交平台分享拍攝短劇花絮，變身「外賣仔」和「地盤佬」體驗送外賣和做地盤工。（抖音）

阿叻早前曾在社交平台分享拍攝短劇花絮，變身「外賣仔」和「地盤佬」體驗送外賣和做地盤工。（抖音）

片中，反串扮女人的阿叻，戴上黑色粗框眼鏡及啡金色長捲假髮，以黑色連身裙示人，側身突出大肚腩，連皮帶都箍不住，還要露出肉腿兼「踩鞋踭」，認真嚇人。網民搞笑留言：「辛苦你了多隆」、「美麗到令我難忘」、「今年港姐16號佳麗」，叻哥皮膚真好」、「好索阿姐」，甚至有網民覺得阿叻這個女人與金牌經理人霍汶希（Mani）有點撞樣：「像謝霆鋒經紀人Mani」、「有滴滴滴滴似霍汶希」、「叻哥，差D以為係霍汶希」，Mani看到真的不知好嬲定好笑。

阿叻近日反串扮女人，真的心血少一點都頂不住。（小紅書）

小姐貴姓？（小紅書）

好大個肚腩。（小紅書）

嚇死人咩。（小紅書）

霍汶希。（IG@manifokfok）

其實今次並非阿叻首次反串扮女人，他曾在電影《鹿鼎記》扮演「宮女」，向鰲拜送上毒酒，那個由頭紅到腳的造型，真的是看到人想打他一拳；但數到最經典是一定是在電影《鹿鼎記2神龍教》中，阿叻臉上化上勁好的胭脂，兼裝了兩個假胸，非常重口味，至今仍令人難忘。此外，阿叻還曾在無綫阿叻還曾在台慶反串扮鄭裕玲台慶反串扮鄭裕玲，當年也笑爆全場。

阿叻曾在電影《鹿鼎記》扮演「宮女」，向鰲拜送上毒酒。（《鹿鼎記》截圖）

好重口味。（《鹿鼎記2神龍教》截圖）