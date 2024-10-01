前主播余浩宗寸爆「有人扮坐商務艙自覺高人一等」　網民估係佢…

無綫前新聞主播余浩宗，當年因為眼紅紅報新聞而見報，不過他後來已轉行做歐洲名牌代購生意，亦不時四圍飛。近日他在社交平台「單打」一個人，他說：「原來真係有人要扮坐business class去prove自己😂我長期去歐洲做嘢都坐business 但係唔會因為咁覺得高人一等 咁樣諗都幾可悲 仲要係扮嗰下就更加好笑。」

2016年，余浩宗因眼紅紅報新聞引起觀眾注意，他事後解畫指，眼紅只因工作進入倒數階段而「感觸及感動。（TVB）

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余浩宗經營歐洲名牌訂購生意。（IG@kopaluxhk）

余浩宗已離開主播崗位多時，現時因工作需要經常四圍飛。（IG@cyrus_yuu）

余浩宗操得一身健碩身型。（IG@cyrus_yuu）

字裡行間顯示他與這個人曾有過節，他說二人識於微時，不算相熟，但都飲過幾次嘢，及後余浩宗加入TVB，離職時也曾見報，他續說：「點知忽然之間呢個人突然WhatsApp我（仲要已經幾年冇聯絡）講一啲都幾攻擊性嘅說話 我個回覆類似係 你心地都幾差㗎喎 就冇再聯絡過 點知又隔一排跟住喺IG出story攻擊我😂」他不諱言，這種人的存在感就是要靠消費別人過活，更稱：「Karma is a bitch.」暗示會有因果，遲早要還，他臨尾再補多句嘲諷：「我舖頭長期好多名牌袋 得閒上嚟借俾你影吓相😎」

余浩宗寸爆有人「扮坐business class去prove自己😂」（IG@cyrus_yuu）

余浩宗自爆曾與這個人有過節。（Threads@cyrus_yuu）

留言區的人就笑言：「其實都係扮野，點解唔影自己坐first class😂😂😂」、「佢嗰啲係none of your business class😜」等，當然亦有人討論到底文中所講的對象是誰，好幾位網民都推測他說的是有「旅遊達人」之稱的Jerry.C謝利；儘管余浩宗未有開估，但他過往也曾狙擊過Jerry.C。兩年多前，Jerry.C曾質疑Tyson Yoshi買點擊，余浩宗當時就曾發帖：「我都真心想問你，點解咁International咁多外國人follow，但YouTube啲Views得1K，唯恐天下不亂就係你呢啲。」明顯有牙齒印。

留言區很多人猜測余浩宗所講的是誰，不止一位網民估計是Jerry.C謝利。（Threads）

Jerry.C謝利有「旅遊達人」稱號。（IG@jerryctravel）

Jerry.C謝利與余浩宗似乎有過節。（IG@jerryctravel）