吳彥祖坦承從小對顏值不自信　接受自然老去不介意年齡問題

娛樂圈裡各式各樣的帥哥多得是，但提起帥哥的代名詞就一定有吳彥祖（Daniel)在內，不經不覺這位男神已經50歲了，在接受內地媒體訪問時，他坦承小時候對自己顏值不自信，沒有覺得自己是一位帥哥，能接受自己自然的老去。

吳彥祖近日度過50歲生日。（影片截圖）

Daniel自出道以來一直都被視為是帥哥代表人物，擁有182cm身高，五官立體精緻，而且又是學霸懂得多種語言等，是眾多女性心目中的完美男神代表。

而近日他就度過了50歲生日，面對着年齡的增長，他完全不介意，反而樂意接受自然老去。在受訪時提到有否對自己顏值不自信時，他就表示在小的時候曾有不自信，因為在美國長大的他，認為帥哥是那種金色頭髮，藍色眼睛的，所以一直都不覺得自己是高顏值帥哥。

吳彥祖自出道以來一直被視為帥哥。（微博圖片）

但直到來到香港發展後，眾多人表示他有高顏值是帥哥，但他揚言沒有去想這種東西，還表明自己不是很愛打扮的人，強調最重要是舒服。而他亦表明自己從不P圖，因為美圖後的樣子不是真正的自己，表示不想裝年輕，接受自己已50歲了，不介意年齡問題。

吳彥祖學生時代已是帥哥。（吳彥祖微博圖片）

吳彥祖小時候及中學模樣。（吳彥祖微博圖片）

雖然Daniel已年過半百，但依舊保養得宜，無論樣貌還是身材都沒有中年大叔feel ，狀態甚至不輸時下年輕男明星，他留言表示：「50就是一個數字。」根本是愈老愈有男人味，令許多人相當羨慕。