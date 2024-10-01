Lucy李元元食學校飯盒勁滋味　適應小學雞生活更獲選為班長

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy），憑圓碌碌身形及搞笑舉止，在IG坐擁43萬粉絲，今年9月更正式成為「小學雞」，似乎對新生活相當習慣，食學校飯盒津津有味，更火速獲選為班長！



星二代開學｜Lucy李元元升讀小學曝光 就讀熱門男女校升中理想

李璨琛大女李元元（Lucy）做小學雞啦。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）校服出自港島熱門小學。（IG：@lucy.is.good）

Lucy幼稚園就讀跑馬地免費名幼聖瑪加利大幼稚園，今年6月小一放榜已有大批粉絲追問Lucy的去向，當時媽媽只透露派獲第一志願學校，及後又曾傳出LUCY走後門、叩門著名傳統女校。9月開學Lucy的校服照正式開估，元元入讀港島14校網熱門學校滬江小學。

李璨琛大女李元元（Lucy）今年6月幼稚園畢業。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛大女李元元（Lucy）今年6月幼稚園畢業。（IG：@lucy.is.good）

轉眼開學一個月，李太突擊到學校陪元元食飯。近年香港學生飯盒為人詬病，但元元似乎食得津津有味：「絕不能錯過任何重要時刻❤️ #冇諗過觀賞人食飯原來係一件咁令人期待嘅事😂😂😂 #觀賞食飯事件😆 #事前LU並唔知道老母會嚟 #LU見到老母突然長條型從班房門口撲出個樣既開心 #但又要按捺住自己興奮嘅情緒🤭」

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG：@lucy.is.good）

李璨琛太太到學校陪李元元（Lucy）食午餐。（IG：@lucy.is.good）

有網民指元元班房似乎很逼，李太笑指：「我係覺得我個女個肚腩大，所以個位好迫啫，班房唔迫啊。」又有人發現元元身上有一個紫色鐵牌，原來被選做班長，相當叻女。

李元元相當適應小學生活。（IG：@lucy.is.good）

李元元相當適應小學生活。（IG：@lucy.is.good）

李元元連學校飯盒都食得津津有味。（IG：@lucy.is.good）

李元元連學校飯盒都食得津津有味。（IG：@lucy.is.good）