巨星新抱携子天安門前合照展愛國情　老公曾捲「我是香港的」風波

現年41歲的周家蔚是2006年度香港小姐競選亞軍及「最上鏡小姐」，她於2012年下嫁國際武打巨星洪金寶兒子洪天明，婚後並為對方誕下兩位公子大仔洪大仁（TJ）和細仔洪竟稀（JT），其後周家蔚淡出幕前，專心相夫教子。

周家蔚與洪天明一家四口。（IG@janetchowkawai）

周家蔚於2012年下嫁國際武打巨星洪金寶兒子洪天明。（視覺中國）

周家蔚深得老爺洪金寶喜愛。（視覺中國）

隨著兒子開始長大，幸福少奶奶周家蔚也開始發展自己的事業，近年她轉戰內地社交平台市場，分享日常生活點滴之餘，又會講一下育兒心得，以及教大家健康食療，內容題材豐富，吸引不少網民收看。而周家蔚也「入鄉隨俗」，短片多數講普通話，但早前竟曾因此受到攻擊，周家蔚拍片反擊說自己懂得多種語言，更拋下9字：「我背靠祖國、面向國際」，霸氣十足。

周家蔚近年主力發展社交平台。（抖音）

內容多元化。(小紅書)

周家蔚之前講普通話俾人鬧。（抖音）

日前是中華人民共和國成立75週年的國慶大日子，周家蔚在社交平台寫上：「㊗️祖國繁榮昌盛！紅旗飄揚，國歌嘹亮，國慶之際，願祖國如璀璨星辰，永遠閃耀，繁榮昌盛！ ！ ！」背景音樂用上《我愛你中國》，並分享與兩位兒子在天安門前的合照。從相片可見，天氣又曬又熱，周家蔚雖然戴著帽子，但仍曬到面紅紅，而兩位兒子也曬到睜不開眼睛，充分體現她們的愛國情懷，並獲得網民大讚：「家蔚對孩子們的教育真的很好」、「一家都根正苗紅」、「愛國從娃娃抓起」。

周家蔚在社交平台分享與兩個兒子在天安門前的合照。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

而丈夫洪天明近年也主力內地發展，不過之前就曾試過一句「我是香港的」引起爭議，早幾年內地社交平台流行以「我是xx（地名）的」為文案，配上有節奏感的背景音樂，錄製短視頻介紹自己的家鄉，洪天明亦有參與其中，惟因其未有刻意強調「中國香港」，而受到網民質疑。事後洪天明就此回應：「香港肯定是中國的，香港回歸那麼多年了，難道還有很多人不知道香港是中國的嗎？」、「我是香港的，我也是中國人。」事件才得以平息。