72歲TVB老戲骨現身大馬成集郵對象　近況曝光體魄十足勾集體回憶

講起郭鋒這個名字，一眾電視汁撈飯的觀眾一定並不陌生。現年72歲的郭鋒，畢業於無綫第一期電視藝員訓練班，在娛樂圈打滾超過半世紀，曾效力無綫、麗的、亞視、HKTV及ViuTV，創下等多個經典角色，尤其是在無綫《創世紀》中，郭鋒飾演的「霍景良」至今仍令觀眾津津樂道。

郭鋒（上排左2）畢業於無綫第一期電視藝員訓練班。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

郭鋒飾演的霍景良，的確是本地奸角經典，沒有之一呀！（視頻截圖）

郭鋒獲觀眾公認好演技。（視頻截圖）

在2017年的時候，郭鋒經歷喪妻之痛。他與太太歐陽佩珊因拍攝《無語問蒼天》而認識，兩人於1977年結婚，婚後形影不離，是圈中模範夫妻，可惜太太於2017年不敵癌魔離世，令郭鋒大受打擊，哀痛不已，更因而淡出幕前，難再投入拍劇，當時還欠TVB兩部戲。其後他於2022年受訪時談起愛妻，仍禁不住眼濕濕要求停止拍攝，可見對太太一往情深。

郭鋒與歐陽佩珊結婚多年，相當恩愛。（網上圖片）

太太歐陽佩珊的離世令郭鋒大受打擊。（視頻截圖）

郭鋒近年似已走出喪妻陰霾，開始再接拍劇集。（劇照）

早前郭鋒還參與無綫劇《黑色月光》。（《黑色月光》截圖）

不過郭鋒近年似已走出喪妻陰霾，開始再接拍劇集，早前他還參與無綫劇《黑色月光》，令觀眾非常期待。雖然劇集暫時未有得睇，但近日有電話品牌在社交平台分享郭峰到訪品牌大馬直營店的照片，令其近況曝光。相中郭鋒以休閒Look示人，精神飽滿且臉色紅潤，而且一身健康膚色，看上去體魄十足，氣息相當不錯。店員紛紛上前集郵，郭鋒也有求必應，並露出親切笑容。網民紛紛留言：「狠狠羨慕了！我也想跟他合照呀！ ！ ！」、「呂不韋」、「霍景良」、「人生導師霍景良」，勾起大家集體回憶。

郭鋒近日現身電話品牌直營店，成為店員集郵對象。（小紅書）

郭鋒近日現身電話品牌直營店，成為店員集郵對象。（小紅書）