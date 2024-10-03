東張人妻打入上流圈極富貴　老公每年送美國「農田」已成大地主

《東張西望》女神之一的梁麗翹（Nicole）於2011年參選港姐後入行， 2017年2月與拍拖僅兩個月的圈外男友Nic閃婚，同年12月宣布懷孕4個月，翌年誕下女兒，之後再誕一子，不時分享四口之家幸福生活。雖然梁麗翹工作量不多，但生活富貴，不時大晒名牌手袋，她更成功打入上流圈，與兩位前港姐冠軍兼億萬闊太翁嘉穗和劉倩婷份屬好友。

雖然工作量不多，但就非常富貴！（IG/@nicoleleung1114）

《東張西望》女神之一的梁麗翹（Nicole）打入上流圈！（IG/@nicoleleung1114）

同甘比合照！（IG/@nicoleleung1114）

經常大騷名牌手袋！（IG/@nicoleleung1114）

日前，她就分享多張與翁嘉穗和劉倩婷於九龍香格里拉欣賞國慶煙花表演！她的老公Nic亦經常送厚禮，她曾透露收過類似儲蓄的貨幣市場基金，幫自己投資儲錢，又稱老公經常送美國農田，她說：「我老公係一個好實際嘅人，每年都會買田送畀我做禮物，我已經有粟米田、西瓜田、豆田和花生田，我諗我應該唔會餓死，哈哈！」

上流圈！（IG/@nicoleleung1114）

梁麗翹（Nicole）自爆有不少農田！（IG/@nicoleleung1114）

已經是大地主！（IG/@nicoleleung1114）

好性感！（IG/@nicoleleung1114）

比爾·蓋茨同樣熱衷購買農田，有報道指他已經在美國十幾個州購買近26.9萬英畝、相當於163萬畝的土地，幾乎佔全美農地的1%，已經是美國最大的農田私人所有者。雖然蓋茨是美國最大的農田私人所有者，但他並不是美國最大的土地擁有者。美國最大的土地擁有者另有其人——億萬富翁約翰·馬龍，被稱為「美國有線電視教父」，他在全美擁有220萬英畝土地。