父擁15億港姐冠軍爆老公驚老　問佢攞眼霜急救黑眼圈

陳凱琳今日（2日)出席醫美活動，並且擔任品牌大使分享使用心得，她接受《香港01》訪問坦言最不滿意的身體部位就是身高，並表示：「如果自己再高少少就有唔一樣嘅感覺。」她續指對於醫美方面的價格並不執着：「最緊要係最純正同冇雜質。」她強調：「我暫時未有實質嘅醫美係做過。」講到老公鄭嘉穎保養方面，她說：「佢琴日先問我啲（針對修復眼部保養品）可唔可以畀佢用。（鄭嘉穎不滿意自己有黑眼圈？）呢樣嘢反而係我自己都好唔滿意。」

陳凱琳今日（2日)出席醫美活動，並且擔任品牌大使分享使用心得。（葉志明攝）

談及孩子們現階段已經正式開學，她表示：「最忙其實係日日都要接送。」講到最近老公鄭嘉穎被捕獲去買麵包，她分享家庭工作分配：「我哋嘅家庭分配係非常之好，我老公有陣時去買餸，有陣時呢就變返我去買嘢。」至於最近在社交網分享一日行山兩次，她坦言：「冇辦法啦！前一晚就多口應承咗個仔，結果我自己行咗一次山，返到嚟發覺原來個仔真係有擺上心，所以又行多次！」

陳凱琳指日前一日行山兩次。（葉志明攝）

被問到現階段還有TVB合約，是否會希望能夠接拍劇集或主持工作，她表示：「主持方面我時間上比較允許，拍戲大家都知道係好長時間，好難呢個階段就真係入到劇組去拍，但都唔排除將來會有呢個機會。」