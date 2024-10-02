羅家英自封追女失敗者　追汪明荃廿幾年：係痛苦嘅回憶

羅家英、謝雪心、黎燕珊今午（2日）出席中國文化藝術傳承協會第一屆董事就職典禮，家英哥透露將在11日到馬來西亞演出，望將粵劇推廣給更多觀眾。

家英哥剛過78歲生日，他表示有同各方好友食飯慶祝。（陳順禎攝）

家英哥早前接受汪曼玲訪問時，提到兩度患癌後嘅身體狀況，近年更服用中藥調理。家英哥指現時常有小唔舒服，例如手指伸唔直、關節痛，起身頭暈、肌肉流失等症狀。「但精神係幾好，總之心情開朗，諗啲開心嘢，買禮物俾自己。」家英哥表示阿姐仍有服用中藥，雖然見對方較精神，但亦感對方近年較辛苦，無以前咁精靈。「我無食，食維他命，唔食因為貴。（食嗰陣覺得有無幫助？）唔覺！因為中藥好煩，食咗係唔覺，唔同食花旗蔘食完會提氣。」

家英以「無大唔舒，但好多小唔舒服」形容身體狀況，並解釋係因為年紀大。（陳順禎攝）

而提到Edan 公開追求大馬女神林明禎，家英哥笑稱因無收到通知而嬲嬲哋。「我之前同佢喺台灣拍綜藝節目，收工去睇相，師傅話佢對眼係桃花眼，會有少少劫、事業受阻，喺35歲呢段時間。」問到家英哥會唔會向Edan傳授追女心得，他即話自己係追女失敗者。「我係成功一早結婚，有兒有女，唔使62歲先結婚，真係失敗者。（但你最後都追到。）追到但都係痛苦嘅回憶，追廿幾年，嗰種耐性係幾緊要。」家英哥之後大讚馬來西亞女仔好，原因佢嘅初戀女友係大馬人。「熱情奔放，好為人著想。要俾啲耐性追，但我相信Edan把口好掂同面懵懵，我睇好佢。」