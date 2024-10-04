金馬影后被捕獲機艙勁殘容貌　曾發文澄清真實年齡作公開更正

台灣女星舒淇上月底出席米蘭時裝周，並以黑色透視紗裙上陣，瞬間成為傳媒搶拍焦點！最近她前往成都出席另一時尚活動，工作接不停手人氣相當強勁，而較早前有網民在小紅書分享巧遇舒淇坐飛機兼偷拍她在機艙私底下的一面，意外曝光她的最新狀態和衣著打扮！之前有網上資料所顯示舒淇的年紀是50歲，所以她IG刻意選擇出Post澄清：「其實呢48或50對我來說沒有什麼分別啦！但是一直被人說我公司不作為也是得幫他們澄清澄清！其實已經去信多次，曾經也改回來過！」

舒淇上月底出席米蘭時裝周以黑色透視紗裙上陣，瞬間成為傳媒搶拍焦點！（微博圖片）

舒淇一直是宅男心目中的女神。（資料照片）

從網民所分享舒淇的照片中可見她當天身穿一件黑色上衣配紅色名牌Cap帽，以及戴上白色口罩示人，打扮得相當低調，近鏡一看她雖然僅露出眼部位置，不過也顯得一臉倦容，尤其是黑色圈特別嚴重，老態盡現！其實舒淇近年對於經常被網民批評生白髮同年紀老，她幽默回應：「世界上比你漂亮、比你會保養、比你自律的人多了去了！我不是很介意每一次亮相時別人的評價！」

舒淇曾發文公開更正真實年齡：「其實呢48或50對我來說沒有什麼分別啦！但是一直被人說我公司不作為也是得幫他們澄清澄清！其實已經去信多次，曾經也改回來過，然不知為何又被改了回去，所以呢煩請眾媒體朋友們呢別跟這個去喔！不然改個年輕20歲我也是可以接受的！」

有網民在小紅書分享巧遇舒淇坐飛機兼偷拍她在機艙私底下的一面。（小紅書截圖）

原來舒淇一直被「報大數」，還有兩年才滿50歲！（IG@sqwhat）

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