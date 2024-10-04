狂野港姐忽然富貴嘆法國菜曬金錶　前度墜樓亡TVB力捧同視后拍劇

落選港姐廖慧儀（Jessica）重回大眾視線。廖慧儀曾是2020年港姐大熱門，獲封「狂野空姐」。可惜前男友張家俊（Sam）墮樓令其飽受爭議形象大跌，未入行先挫星途，近年廖慧儀已走出傷痛，簽約無綫（TVB）後接拍各類型綜藝節目，性感身材贏得不少關注，星途再見曙光。

今次梁超怡及廖慧儀去的民宿有無敵海景及特色泳池，盡是打卡位。(節目截圖)

廖慧儀（Jessica）

廖慧儀近日與梁超怡、林秀怡等人主持飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，為觀眾介紹中港兩地美食之餘，為求收視更不吝嗇大騷誘人身材，換來不俗收視。日前廖慧儀於社交網分享在尖沙咀嘆法國菜片段，突然搖身一變盡顯名媛感，非常犀利。

廖慧儀即興扮美人魚潛水。

廖慧儀身材Fit爆。（IG圖片）

片中廖慧儀大嘆高級法國美食，食到舔舔脷，亦當然不少得性感現身說，低胸背心甜美可愛。最令人注目的當然是廖慧儀手上閃閃發光的金錶，形象忽然富貴。廖慧儀又在餐廳慶祝生日，玩得非常盡興，估計正拍攝《吃貨橫掃港深珠》。

廖慧儀曾在無綫休閒資訊節目《流行都市》教瑜伽。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀不時更新IG。（IG@newayyee_yoga）

廖慧儀樣靚身材正，近來主持綜藝節目亦頗有討論度，在盛傳TVB鬧「花旦荒」的情況下，浸多幾年有望上位。而TVB亦沒有放棄廖慧儀，安排她拍重頭劇《黑色月光》，戲中她飾演「年輕版楊茜堯」，與視后合作，難怪廖慧儀早前留言力撐公司愛鍚自己。日前廖慧儀分享預告片段，戲中廖慧儀眼神凌厲，演繹出楊茜堯的壓迫感，似乎好好戲喎！

廖慧儀嘆法國菜。（小紅書）

曬金錶。（小紅書）

食得好滋味。（小紅書）

食得好滋味。（小紅書）

食得好滋味。（小紅書）

廖慧儀拍《黑色月光》演「年輕版楊茜堯」。（廖慧儀IG）

同楊茜堯眼神都幾似喎！（廖慧儀IG）