Eric Kwok郭偉亮做XiX經理人：如果你有4個女，你唔會離棄佢哋！

音樂人Eric Kwok（郭偉亮）早年兼任少女組合XiX的經理人，早前記者會中宣布踢走Xix其中一位成員Vici，並解說因與Vici及她的家長難以溝通而導致。今日（3/10）Eric Kwok（郭偉亮）出席李然Leanne《提防騙局》新歌及MV發佈會，也透露了一些XiX的近況。郭偉亮重組女團XiX澄清係踢走唔係退團：我終於覺得我哋有運行啦

今日（3/10）Eric Kwok（郭偉亮）出席李然Leanne《提防騙局》新歌及MV發佈會。（陳順禎 攝）

今日（3/10）Eric Kwok（郭偉亮）出席李然Leanne《提防騙局》新歌及MV發佈會。（陳順禎 攝）

《提防騙局》MV男主角謝高晉、Eric Kwok（郭偉亮）、《提防騙局》主唱 李然Leanne。（陳順禎 攝）

Eric Kwok（郭偉亮）、《提防騙局》主唱 李然Leanne。（陳順禎 攝）

Eric Kwok（郭偉亮）接受《香港01》訪問時表示，與李然Leanne在多年前《勁歌金曲》節目錄影時，他直言當時就覺得她的歌聲很好，歌風也與時下歌手不同有其特別之處，後來李然Leanne出新歌時問及他的意見，之後更索性搵他擔任歌曲監製。談起李然Leanne，Eric Kwok（郭偉亮）更讚不絕口，直言：「唔好都唔會幫佢做監製。」

Eric Kwok（郭偉亮）直言當少女組合XiX係「自己個女」。（陳順禎 攝）

Eric Kwok一人做晒宣傳、製作、拍攝剪接

講到少女組合XiX的近況，初次做經理人的Eric Kwok坦言，只是安排她們的工作已經相當大挑戰。他說：「錄音，廣告啦，仲要幫佢哋搵sponsors，同老婆度下次新歌的造型，預備下一隻新歌嘅舞蹈，個MV等，全部都關我事，最嚴重嘅係點樣同環球公司去度下一隻歌嘅安排，宣傳，上乜嘢節目，電台，上咩網媒，IG拍啲咩，啲橋全部我諗，拍又係我拍，剪又係我剪，咁你話我幾忙，連個YouTube Channel都係我搞。希望大家知道我有幾忙，最緊要萬事都要用個心。」想不到Eric Kwok不止做了XiX的經理人，還兼任了宣傳、製作、拍攝、剪片所有的範疇。

少女組合XiX 現有成員為鄧曉殷（Kiele）、良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）。已離開成員為劉芷君（Aster）、莊殷玥（Vici）。（資料圖片）

Eric Kwok更透露Vici很多「惡行」，除了指她不尊重外，還有很多不能再合作下去的事。（資料圖片）

Eric Kwok更用5家人一起來去旅行來形容XiX。（資料圖片）

Eric Kwok：如果你真係當佢哋係女，冇可能分畀人哋去做

記者提議，不如將4個成員分拆或減少，就不會佔用他太多時間，但Eric Kwok就回答：「如果你有4個女，真係你個女。你唔會離棄佢哋，分畀人哋去做，如果你真係當佢哋係女，冇可能。會唔會做開經理人，有舖癮簽多幾個做一間經理人公司，冇可能，冇可能，因為太辛苦。做經理人就5個字：『吃力不討好』，真係。當個artist好，佢會認為係自己紅，當佢唔紅，就第一個話『點解經理人你咁渣』，所以呢個job唔係一個正常人想做。」

XiX上年在觀塘舉行新歌首播會，Eric Kwok和葉佩雯（Grace )現身撐場。（資料圖片）

50歲和17歲的代溝

50歲的Eric Kwok（郭偉亮）擔任15-17歲的少女組合的經理人，他表示兩者之間代溝也頗多。他回答：「generation gap大把！就係有呢個gap先好笑。例如Kiele（鄧曉殷），佢係中文最差嘅，我哋成日話『冚唪唥』，三個字，佢哋係聽都未聽過，又例如佢哋個年代，有好多潮語我係完全唔知咩泥。佢哋呢個年代全部都係用文字，你用voice message佢哋會覺得好煩，因為佢哋唔想一頭聽到尾，但係個問題係，佢哋成日都睇漏嘢。」不過，Eric Kwok也表示十分疼愛她們，可以想像到，Eric Kwok真的當她們是女兒一樣。