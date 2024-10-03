陳曉華被麥玲玲批與朱敏瀚夫妻官相沖多波折：自己都信㗎

早前瘋傳朱敏瀚與陳曉華（Hera）秘戀兩年，有指年尾結婚，傳聞不斷。而曾經同陳曉華合作拍劇演兩母女的麥玲玲為二人夾八字後，發覺他們適合做情侶，合拍度有80%，而且能催旺對方，但由於同樣是驛馬星動，要找遠處的姻緣。但講到二人能否成婚，麥玲玲直言二人夫妻宮相沖，會有很多波折。

陳曉華今晚為節目錄影。（葉志明攝）

今晚（3/10）陳曉華現身電視城出席無綫綜藝節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》錄影。提到麥玲玲師傅指她和朱敏瀚夫妻宮相沖，只適合做情侶。Hera接受《香港01》訪問時表示：「其實我不嬲都係波折人嚟，係指人生都係多波折。同之前咁講，等吓囉，（要等磨合到先結婚？）嗱，如果決定咗就要努力向前衝，就好似做嘢咁，決定咗做一個演員，就算有幾多波折都要做好佢。（信唔信命理？）自己都信㗎。以前我同玲玲姐做嘢嘅時候，成日都問佢好多嘢嘅，同玲玲姐都好關照我，我好多謝佢。（玲玲姐一席話會否影響到你？）我就覺得風水命理呢樣嘢，可能講個可能性出嚟，但嗰個可能性係可能會改變。」

陳曉華相信風水命理。（葉志明攝）

被問玲玲姐批出二人命理，會否影響雙方關係及想法？Hera停頓8秒後續說：「哈哈，咩關係先，咁而家都係工作為先嘛，因為近呢幾年工作都好好運，哈哈，都係我自己覺得咋，唔好意思呀。（請教玲玲姐點解決 ）唔使解決啦，點解要解決。其實如果我同嗰個人唔係好夾，我會遠離佢，我會自動走開，我唔會難為自己一個人嚟。（你放心玲玲姐話你同佢拍拖係旺你，但結婚夫妻官就相沖！）總之好就好啦，其實好多人都旺我架，經理人同公司都旺我㗎。」

陳曉華相信風水命理。（葉志明攝）