Angelababy留港歡度國慶回眸一笑引動全網　全身打扮富貴逼人

現年35歲的Angelababy (楊穎）去年因在法國巴黎被影到看瘋馬騷表演後（Crazy horse Paris)，惹來許多網民不滿，隨後更疑遭到軟封殺，事業一度停擺，直到今年年初其終獲解禁，但事業已大不如前。工作量減少的她，近日留港歡度國慶假期，在微博上貼一段觀看國慶煙花的片段，回眸一笑的畫面相當漂亮，少女感十足，令網民讚不絕口。

Angelababy最近頻頻現身香港。（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy回眸一笑。（影片截圖）

從Angelababy上貼的影片可見，身穿淺色系服裝的她打扮簡約，身材纖瘦，腰窩線條明顯，一頭秀髮隨風飄逸，相當漂亮。而當時疑身處高樓露台外的她，背着鏡頭觀看煙花，在天空佈滿閃爍煙花時，她突然轉身對鏡頭回眸一笑，雙眼充滿電力，自然地扭動頭部作狀擺pose ，狀態非常之好，整個人散發着少女氣息，完全看不出已為人母，完全不輸時下年輕女明星。

少女感十足。（影片截圖）

雖然Angelababy看似穿搭簡約，但其一身裝扮其實相當富貴，據網民指出其身穿圓領上衣價錢為10200人民幣（約11200港元）、長褲為21200人民幣（約23000港元），手上所戴的手飾，包括古法手工足金手鏈為48800人民幣（約54000港元）、全珠手鏈為21000人民幣（約23000港元）、名牌手鐲為402000人民幣 (約440000港元)，總值為503200人民幣（約550000港元）。