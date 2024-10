視后楊茜堯(原名:楊怡)與羅子溢(原名:羅仲謙)在2016年結婚,不經不覺他們已結婚八年,在昨(3日)他們就回到舉辦婚禮的地方慶祝八周年紀念,夫妻二人甜蜜用餐,畫面相當幸福。

他們已經結婚8年了。(東星圖片)

2016年10月3日他們夫妻二人在麗思卡爾頓酒店筵開52席,打造夢幻婚禮,場面相當震撼。而在今年慶祝八周年結婚紀念日,他們就選擇回到這個重要地方慶祝,眼見楊茜堯上貼的照片可見,夫妻二人打扮簡約坐在餐廳用餐,她舉起手機與老公自拍,畫面幸福美滿。

畫面幸福。(楊茜堯微博圖片)

另外,羅子溢亦手拿手機為老婆拍照,眼見楊茜堯手持一對印有他們名字的小獅子公仔,靠貼在臉上展現微笑,幸福模樣盡現。而酒店亦細心地為他們準備小禮物卡片,她開心表示:「8週年快樂,Happy Anniversary。還是回到熟悉的地方,這裡有美麗的回憶,親切的笑容,美味的晚餐,再次多謝’Best’為我們準備的禮物,真的好貼心,Thank you for the lovely presents,how thoughtful of you。」