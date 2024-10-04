黎愛蓮設靈｜女兒梁子文透露母親帶微笑離世：叫佢放低唔開心嘅嘢

梁小龍前妻黎愛蓮 （Irene Ryder）於9月1日於北區醫院安祥離世，享年75歲。今日（4/10）九龍殯儀館地下德望堂設靈，並採用天主教儀式進行，讓親友作最後道別。黎愛蓮女兒梁子文（Anne）接受《香港01》時表示：「媽咪走嘅時候都好安樂，係帶住微笑離開，佢而家好安詳。其實媽咪佢係心跳停止咗，去到醫院搶救返，但三日後就走咗。而喺呢三日裡面，佢係聽到我講嘢，我叫佢放低晒所有唔開心嘅嘢，返去天主嗰度。（佢有咩唔開心？）呢啲大家都心照知道，咁但係有好多嘢都過去咗，大家都將佢最美好嗰一刻留低，記住喺心裡面已好足夠。」

黎愛蓮女兒梁子文透露母親帶著微笑離世。（陳順禎攝）

黎愛蓮女兒梁子文透露母親帶著微笑離世。（陳順禎攝）

黎愛蓮女兒梁子文。（陳順禎攝）

被問到媽媽心臟是否一直有問題？Anna表示：「其實係因為佢做咗好多次嘅手術，變咗心臟係比較弱少少。而其實今次媽咪係肺炎走嘅，咁佢係上呼吸道感染，加上年紀都大，又唔乖，唔肯去睇醫生，而佢本身係想喺屋企走，今次佢真係喺屋企走咗。（係咪長時間冇出街？）媽咪佢唔係咁鍾意出街，唔想去面對咁多人，因為有時會不停咁問，同埋會講埋啲嘢，佢係唔鍾意答，變咗通常都係匿埋喺屋企。（匿埋幾多年？）其實佢間唔時都同啲學生食飯聚會，只係冇咁活躍。」

親友到場致哀。（陳順禎攝）