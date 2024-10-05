佘詩曼憶外婆忍唔住喊　感謝暖心醫生完成心願︰我說你是最好的

視后佘詩曼（阿佘）最近參與內地綜藝節目《令人心動的offer 》錄製，談及不少過往難忘事，而在最新一集中當提到外婆臨終前一事時，她非常感謝負責醫生幫助了她完成外婆心願，更忍不住在鏡頭前泛淚，畫面相當動容。

阿佘講到動容。（影片截圖）

在節目中當談及最讓自己釋懷的一句說話時，阿佘就寫下：「你是最好的」，然而這句說話是她向一位醫生說的，因為該醫生幫助了她完成了外婆一個心願，當時她只能請一天假回來探望外婆：「因為我跟我外婆感情很好的，而且是她帶大我的，因為媽媽要工作，她生病了一直在醫院，然後我要到內地拍戲，就沒有很多時間回去，結果有一天，家人都瞞着我不告訴我她快走了，但是我同學打電話給我，說覺得不可以瞞着你，一定要告訴我。雖然你媽媽還有你哥甚麼的說不要告訴你，因為怕你會傷心，但是我還是要告訴你，你外婆快不行了，然後我就跟監製說，他說我給你一天（假）你回去，你後天一定要答應我回來，我說我可以，然後我就回去了。」

阿佘這一句話是跟醫生說的。（影片截圖）

回來探望外婆的她還帶着外婆最喜歡喝的飲料，但外婆已經喝不了，幸好負責醫生的暖心舉動，令阿佘大為感動，忍不住泛淚表示：「回去結果我外婆已經昏迷了，然後我還帶了一瓶，她很喜歡喝的一瓶飲料，但是她喝不了，那個醫生就走過來看看她，我還在拿着那個飲料，然後他（醫生）突然跟我說，昨天你外婆說很想喝那個飲料，我買給她了，我說你是最好的。」